क्रिकेट के फील्ड में अक्सर फील्डर हैरतअंगेज कैच लेकर मुकाबले को रोमांचक कर देते हैं. वही टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में सूर्यकुमार यादव ने बाउंड्री पर शानदार कैच पकड़कर मैच भारत की झोली में डाल दी थी. इसी बीच मेलबर्न क्रिकेट क्लब (MCC) ने बाउंड्री पर कैच के नियम में बड़ा बदलाव किया है. अब 'बन्नी हॉप' के जरिए पकड़े गए कैच को सही नहीं माना जाएगा.

बन्नी हॉप के नियम के मुताबिक जब कोई फील्डर बाउंड्री पर गेंद हवा में उछालकर खुद मैदान के बाहर चला जाए. फिर खुद भी वापस आकर कैच पूरा करता है. एमसीसी के नए नियम के मुताबिक अब श्रेत्ररक्षण को बॉल को बाउंड्री के अंदर ही पकड़ना होगा.

बिग बैश लीग में माइकल नेसर द्वारा पकड़ा गया ‘बन्नी हॉप’ कैच काफी विवाद में रहा था. नेसर ने यह कैच बीबीएल 2023 में लिया था. जहां उन्होंने गेंद को दोनों हाथों से पकड़ा था.

