भारत को आईपीएल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी हैं. जिसके पहले ही टीम इंडिया को खुशखबरी मिल गई है. इंग्लैंड का खूंखार गेंदबाज 4 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर हो गया है. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसकी घोषणा की है. रिपोर्ट्स के अनुसार मार्क वुड के बांए घुटने में चोट लगी थी. जिसके बाद बोर्ड को स्कैन के बाद इसका पता चला. जिसके बाद इंग्लैंड कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है. वुड को बोर्ड ने क्रिकेट से आराम करने को कहा है.

अब मार्क वुड को बड़े ऑपरेशन से गुजरना होगा. जिसकी वजह से वो लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहेंगे. इसका मतलब है कि वो इस साल जून के महीने में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाएंगे.

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मार्क वुड की चोट पर अपडेट सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की है. उन्होंने बताया कि वुड लगभग 1 साल से बांए घुटने में लिगामेंट की इंजरी से जूझ रहे थे. मगर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान वुड की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई. जिसकी वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में वुड को गेंदबाजी करने में काफी दिक्कत हुई.

England and Durham fast bowler Mark Wood has been ruled out of all cricket for four months after scans and subsequent surgery this week have confirmed ligament damage to his left knee.



Wood is targeting a return to full fitness by the end of July 2025 🚨 pic.twitter.com/Q9EN51w75R