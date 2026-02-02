चेपॉक में खेले जाएंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 6 मुकाबले, जानिए कैसे हैं चिदंबरम स्टेडियम के आंकड़े

MA Chidambaram Stadium Records: चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम भी शामिल है. चेपॉक स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप के कुल 6 मुकाबले खेले जाएंगे.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है. ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. जहां श्रीलंका के तीन ग्राउंड हैं, तो वहीं भारत में कुल 5 ग्राउंड में वर्ल्ड कप के मुकाबले खेले जाएंगे. इसमें चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम भी शामिल है. चेपॉक स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप के कुल 6 मुकाबले खेले जाएंगे. लेकिन इससे पहले जानते हैं कि चेपॉक स्टेडियम में टी20 इंटरनेशनल आंकड़े कैसे हैं और यहां कि पिच बल्लेबाज या गेंदबाज किसका साथ देती है? आपको यहां चिदंबरम स्टेडियम की पूरी जानकारी मिलेगी.

6 नहीं चेपॉक में खेले जाएंगे 7 मैच

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 6 नहीं बल्कि कुल 7 मुकाबले खेले जाने है. जरअसल, पहले 6 ग्रुप स्टेज मुकाबले खेले जाएंगे. वहीं 7वां मैच सुपर 8 में है, जो 26 फरवरी को खेला जाएगा. वहीं पहला मैच 8 फरवरी को न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच होगा. हालेंकि चेन्नई फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि यहां पर भारत का कोई भी ग्रुप स्टेज मुकाबला नहीं है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि सुपर 8 में टीम इंडिया इस मैदान पर खेल सकती है.

चेपॉक स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए जन्नत मानी जाती है. स्पिनर्स अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को नचा देते हैं. हालांकि दूसरी पारी स्पिनर्स और भी घातक हो जाते हैं और बल्लेबाजों को ज्यादा देर क्रीज पर टिकने नहीं देते हैं. हालांकि यहां की आउटफील्ड भी काफी धीमी है, जिससे बाउंड्री लगाना आसान नहीं होता है. चेपॉक में खेल के शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिलता है. बल्लेबाजों के लिए इस पिच पर ज्यादा कुछ भी नहीं है.

कैसे हैं चेपॉक के आंकड़े?

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में अब तक 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पहले बैटिंग वाली टीम 6 मैच जीती है, जबकि रनों का पीछा करने वाली टीम 3 बार ही जीती है. यहां पहली पारी का औसतन स्कोर 151 रन का है, दूसरी पारी का औसतन स्कोर 127 रन है. वहीं यहां सबसे बड़ा टोटल 189 रनों का है, जो साउथ अफ्रीका ने भारत की महिला टीम के खिलाफ 2024 में बनाया था. वहीं सबसे छोटा स्कोर पाकिस्तान की महिला टीम ने 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 99 रनों का स्कोर बनाया है.

बता दें कि पुरुष क्रिकेट में अब तक इस मैदान पर सिर्फ तीन मुकाबले खेले गए हैं. साल 2012 में भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबला खेला था, जिसे कीवी टीम ने 1 रन से जीता था. उसके बाद वेस्टइंडीज और भारत के बीच 2018 में मुकाबला खेला गया था, जिसे भारत ने 6 विकेट से जीता था. वहीं आखिरी बार भारत और इंग्लैंड के बीच 2025 में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 2 विकेट जीता था.

चेपॉक स्टेडियम का शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

8 फरवरी- न्यूजीलैंड बनाम अफ़गानिस्तान

10 फरवरी- न्यूजीलैंड बनाम यूएई

13 फरवरी- यूएसए बनाम नीदरलैंड्स

15 फरवरी- यूएसए बनाम नामीबिया

17 फरवरी- न्यूजीलैंड बनाम कनाडा

19 फरवरी- अफगानिस्तान बनाम कनाडा

