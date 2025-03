आईपीएल 2025 के शुरु होने से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की है. जिसमें टीम ओनर संजीव गोयनका से लेकर कप्तान ऋषभ पंत तक शामिल थे. योगी आदित्यनाथ ने एलएसजी के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को आगामी आईपीएल सीजन में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी है.

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 24 मार्च को विशाखापत्तनम के एसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलना है. जिसकी तैयारी के लिए टीम इकाना क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने बीते सालों में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस आईपीएल सीजन में भी सभी खिलाड़ी अपने खेल कौशल से आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए अपना बेस्ट प्रदर्शन करेंगे.

मुख्यमंत्री ने टीम को संबोधित करते हुए बोले कि उत्तर प्रदेश आज खेल के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत कर रहा है. राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं.

Lucknow, Uttar Pradesh: Ahead of IPL 2025, the Lucknow Super Giants (LSG) team, led by owner Sanjiv Goenka and captain Rishabh Pant, met with Chief Minister Yogi Adityanath pic.twitter.com/gpGw7ZFTEE