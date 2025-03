निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के किले को फतह कर लिया. सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए. जिसका पीछा करते हुए लखनऊ ने 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया.

लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत अच्छी नहीं कर रही थी. ओपनर बल्लेबाज एडन मार्करम(1) पारी के दूसरे ओवर में ही मोहम्मद शमी की गेंद पर आउट हो गए. जिसके बाद क्रीज पर निकोलस पूरन आए. उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया. पूरन ने सिमरनजीत सिंह के ओवर में 17 रन बनाए. जिसके बाद शमी को मिचेल मार्श ने निशाने पर ले लिया.

मिचेल और पूरन ने मिलकर लखनऊ सुपर जायंट्स को 7.3 ओवर में ही 100 रन के आंकड़े के पार पहुंचा दिया. दोनों बल्लेबाजों किसी भी गेंदबाज पर रहम करने की मूड में नजर नहीं आ रहे थे. जिसके बाद कप्तान कमिंस मे पूरन को 70 रन के स्कोर पर आउट कर दिया. वही मिचेल मार्श (52) भी अर्धशतक बनाने के बाद कमिंस का शिकार बन गए.

जिसके बाद एडम जम्पा ने आयुष बडोनी को 6 रन पर आउट कर दिया. वही कप्तान ऋषभ पंत 15 रन के स्कोर पर हर्षल पटेल की गेंद पर शमी को कैच थमा बैठे. मगर आखिर में अब्दुल समद (22)* और डेविड मिलर (13)* लखनऊ को जीत के पार लेकर गए.

