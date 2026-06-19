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IPL 2027 से पहले LSG-DC के बीच सबसे बड़ी डील, ऋषभ पंत को होगा 12 करोड़ का नुकसान; जानें कुलदीप की कितनी होगी सैलरी

IPL 2027 Trade Deal: लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील करने जा रहे हैं. आईपीएल 2027 में ऋषभ पंत की पुरानी टीम में वापसी हो सकती है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 19, 2026, 11:54 PM IST

IPL 2027 से पहले LSG-DC के बीच सबसे बड़ी डील, ऋषभ पंत को होगा 12 करोड़ का नुकसान; जानें कुलदीप की कितनी होगी सैलरी

Rishabh Pant (Photo X)

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लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील करने जा रहे हैं. आईपीएल 2027 में ऋषभ पंत की पुरानी टीम में वापसी हो सकती है. क्योंकि एलएसजी की टीम पंत को दिल्ली से कुलदीप यादव के बदले ट्रेड कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो ये आईपीएल की सबसे बड़ी में से एक होगी. क्योंकि ऋषभ पंत को आईपीएल 2025 में लखनऊ ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, जो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. लेकिन डील के बाद पंत को भारी नुकसान हो सकता है. आइए जानते हैं कि अगर डील होती है, तो पंत को कितना नुकसान होगा और कुलदीप की कितनी सैलरी होगी. 

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, पार्थ जिंदल अगले दो साल तक JSW की कमान संभालेंगे. उनके पद पर बैठते ही डीसी और एलएसजी के बीच ट्रेड डीस शुरू हो गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पंत को दिल्ली लखनऊ से ट्रेड कर लेगा. यानी पंत अपनी पुरानी टीम में वापसी कर लेंगे. दिल्ली के लिए पंत ने 9 सीजन खेला है और टीम की कमान भी संभाली हुई है. 

पंत और कुलदीप की होगी अदला-बदली 

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ और दिल्ली दोनों टीमों ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की अदला बदली करेंगी. यानी पंत दिल्ली में और कुलदाप लखनऊ में जाएंगे. कुलदीप यादव रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं और वो यूपी के रहने वाली भी हैं. ऐसे में वो अपनी होम टीम के लिए खेल सकते हैं. 

पंत और कुलदीप में किसका फायदा और किसका नुकसान?

ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोई भी टीम उन्हें 27 करोड़ रुपये में तो ट्रेड नहीं करेगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, पंत की सैलरी में 12 करोड़ का नुकसान होगा और वो 15 करोड़ रुपये में ट्रेड होंगे. वहीं कुलदीप यादव को दिल्ली ने 13.25 करोड़ में रिटेन किया था और वो अगर लखनऊ में जाएंगे तो उनती सैलरी इतनी ही रहेगी. इसमें पंत का भारी नुकसान होगा और कुलदीप का न फायदा होगा और न ही नुकसान होगा. 

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