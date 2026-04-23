'मैं अहंकार को...' LSG के खिलाफ ऑलराउंड प्रदर्शन के बाद Ravindra Jadeja का बड़ा बयान

Ravindra Jadeja on Arrogance: रविंद्र जडेजा ने काफी शानदार प्रदर्शन किया. पहले उन्होंने बल्ले से अपनी दमखम दिखाया और फिर अपनी गेंद से भी जलवा बिखेर दिया.

आईपीएल 2026 में बीती रात यानी 22 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच इकाना स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था, जिसे आरआर ने 40 रनों से अपने नाम कर लिया है. इस मैच में आरआर के रविंद्र जडेजा ने काफी शानदार प्रदर्शन किया. पहले उन्होंने बल्ले से अपनी दमखम दिखाया और फिर अपनी गेंद से भी जलवा बिखेर दिया. इस ऑलराउंड प्रदर्शन के बाद जडेजा ने एक बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

रविंद्र जडेजा ने दिया बड़ा बयान

रविंद्र जडेजा ने मैच के बाद जियोहॉटस्टार पर बात करते हुए कहा, "जब मैं मैदान पर आता हूं, तो मैं अपना अहंकार होटल के कमरे में ही छोड़ देता हूं. मैं केवल इस बारे में सोचता हूं कि टीम मुझसे जिस तरह की भी अपेक्षा करेगी, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा. अगर इस मैच में बल्लेबाजी की बात करें, तो मैं पारी के आखिर तक खेलना चाहता था, क्योंकि अगर मैं 17वें या 18वें ओवर में गलत शॉट खेलकर आउट हो जाता, तो हम 159 रन तक नहीं पहुंच पाते और शायद 20-25 रन कम बना पाते."

उन्होंने आगे कहा, "एलएसजी के लिए छोटा लक्ष्य हासिल करना शायद आसान होता. टी20 क्रिकेट में हर पिच, हर परिस्थिति और हर मैच की स्थिति अलग होती है. इसलिए आपको उसके अनुसार खेलना होता है. जब मैं दिग्वेश राठी के सामने बल्लेबाजी कर रहा था, तो उनकी कुछ गेंदें रुक कर विकेट पर आ रही थी. इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं इस पिच पर धीमी गेंदबाजी करूं, तो शायद मुझे भी कुछ मदद मिल सके."

ऐसा रहा एलएसजी और आरआर मुकाबला

राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 159 रन बनाए थे. टीम के लिए रविंद्र जडेजा ने 29 गेंदों में नाबाद 43 रनों की पारी खेली थी. वहीं एलएसजी की टीम 160 रनों की पीछा करते हुए 18 ओवरों में 119 रनों पर ही सिमट गई. टीम के लिए मिचेल मार्श ने 55 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. हालांकि टीम के लिए आयुष बदोनी, ऋषभ पंत और एडन मार्करम तीनों बल्लेबाज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए.

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