'उनकी विकेट अच्छा, लेकिन...' विराट कोहली को क्लीन बोल्ड करने के बाद प्रिंस यादव ने दिया बड़ा बयान

Prince Yadav on Virat Kohli Out: एलएसजी के स्टार गेंदबाज प्रिंस यादव ने अपने पहली ही ओवर में विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया था और उन्हें डक पर ही पवेलियन भेज दिया था.

आईपीएल 2026 में बीती रात 7 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच इकाना स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था. इस मैच में एलएसआज ने 19 ओवरों में 209 रन बनाए थे. इसके जवाब में आरसीबी की टीम 203 रन ही बना सकी और DLS मेथड के तहत 9 रनों से मुकाबला गंवा दिया. इस मैच में बारिश की वजह से 19-19 ओवरों का खेल हो सका था. वहीं इस मैच में एलएसजी के स्टार गेंदबाज प्रिंस यादव ने अपने पहली ही ओवर में विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया था और उन्हें डक पर ही पवेलियन भेज दिया था, जो लखनऊ की जीत के लिए सबसे बड़ा विकेट साबित हुआ. विराट के विकेट के बाद प्रिंस यादव ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

प्रिंस यादव ने विराट के विकेट पर दिया बयान

प्रिंस यादव ने मुकाबले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "विराट कोहली का विकेट लेने के बाद मुझे अच्छा लगा. लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमने मैच जीत लिया. अगर मैंने विकेट लिया होता और हम हार जाते, तो इतना अच्छा नहीं लगता. कोई भी गेंदबाज जब किसी भी तरीके से विकेट लेता है, तो अच्छा लगता है. अगर परिस्थिति ऐसी होती है कि हम विकेट लेकर ही मैच जीत सकते हैं तो वही हुआ और मुझे अच्छा लग रहा है."

PRINCE YADAV BOWLED AN ABSOLUTE CRACKER TO GET KOHLI FOR A DUCK. 🥶 pic.twitter.com/N0xS5ZEtmJ — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 7, 2026

उन्होंने आगे कहा, "मैंने शमी से नई गेंद से गेंदबाजी करने के बारे में बहुत कुछ सीखा. उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी कोई गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा होता है, तो वो मिड-ऑन या मिड-ऑफ पर खड़े होते हैं. अगर आपका साथ देने के लिए इतना अनुभवी खिलाड़ी हो तो आत्मविश्वास का स्तर अलग हो जाता है."

रजत पाटीदार ने प्रिंस यादव पर कही ये बात

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने प्रिंस यादव को लेकर कहा, "हमने दिल्ली में प्रिंस के साथ कई घरेलू मैच खेले हैं. मैं उन्हें लंबे समय से देखता आ रहा हूं. उनकी गेंदबाजी में विविधता है. उनके पास गति है. उनके पास स्विंग है. वो एक कुशल तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी कीमुझे लगता है कि अपनी गेंदबाजी से उन्होंने मैच का रुख बदल दिया. हम इस सत्र में मौजूदा चैंपियन के रूप में खेल रहे हैं और हमारे पास फिर से चैंपियन बनने का मौका है."

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