Mitchell Marsh Century: RCB के खिलाफ मिचेल मार्श ने रचा इतिहास, लखनऊ में जड़ा IPL का सबसे तेज शतक

क्रिकेट
Mitchell Marsh Century: एलएसजी के विस्फोटक ओपनर मिचेल मार्श ने शतक ठोक दिया है और आरसीबी के खिलाफ इतिहास रच दिया है.
आईपीएल 2026 का 50वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी दमदार शुरुआत की है. इस दौरान एलएसजी के विस्फोटक ओपनर मिचेल मार्श ने शतक ठोक दिया है और आरसीबी के खिलाफ इतिहास रच दिया है. इस मैच में बार-बार बारिश अपनी खलल डाल रही है और खबर लिखने तक बारिश के कारण तीन बार मैच रुक चुका है. आइए जानते हैं कि मार्श ने इस शतक के साथ कौन से रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.
मिचेल मार्श ने ठोका IPL का सबसे तेज शतक
आरसीबी के खिलाफ मिचेल मार्श ने 49 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया था. खबर लिखने तक मार्श 51 गेंदों में 9 छक्के और 9 चौकों की मदद से नाबाद 107 रनों पर है. खबर लिखने तक एलएसजी की पारी के 14 ओवरों के बाद बारिश के कारण खेल रुका हुआ है. इस दौरान टीम ने 14 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना दिए हैं. इस सीजन के शुरुआत में मार्श अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन इस शतक के साथ उन्होंने अपनी फॉर्म में तगड़ी वापसी की है और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.
मिचेल मार्श ने आरसीबी के खिलाफ IPL का सबसे तेज शतक लगाया है. दरअसल, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अभी तक कोई भी बल्लेबाज 50 से कम गेंदों में सेंचुरी नहीं लगा सका है. ऐसे में मार्श ने 49 गेंदों में शतक ठोककर इतिहास रच दिया है. इसके अलावा लखनऊ के अन्य बल्लेबाजों ने शतक लगाने के लिए 50 से अधिक गेंदों का सामना किया है.
लखनऊ के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज
गेंदों के लिहाज से एलएसजी के लिए सबसे तेज अर्द्धशतक
पावरप्ले में एलएसजी के लिए 50 से अधिक स्कोर
आईपीएल में एलएसजी के लिए शतक
बारिश बन रही विलन
एलएसजी और आरसीबी मुकाबले में बारिश बार-बार अपनी खलल डाल रही है, जिसकी वजह से मुकाबला रोकना पड़ रहा है. खबर लिखने तक मुकाबले में अब तक 3 बार बारिश की वजह से मुकाबला रुका है. लेकिन फैंस के लिए अच्छी बात ये है कि अब तक ओवर्स में कटौती नहीं हुई है और साथ ही बारिश कुछ ही मिनटों में रुक भी जा रही है.
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