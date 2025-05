आईपीएल 2025 का 70वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया था. इस मैच में आरसीबी ने 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने हारे हुए मैच को सिंगल हैंडेड ही जिता दिया. उन्होंने 33 गेंदों में नाबाद 85 रनों की पारी खेली. वहीं आरसीबी ने इस जीत के साथ क्वालिफायर 1 में क्वालिफाई कर लिया है, जिसके बाद विजय माल्या ने जीत पर एक पोस्ट शेयर किया था, तो फैंस ने अब उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया.

विजय माल्या ने शेयर किया पोस्ट

विजय माल्या ने आरसीबी की जीत पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "आज रात एलएसजी पर अभूतपूर्व जीत हासिल करने और आईपीएल में सबसे ज्यादा घर के बाहर जीत का रिकॉर्ड बनाने के लिए आरसीबी को बधाई. उम्मीद है कि मजबूत गति और प्रमुख खिलाड़ियों की वापसी आरसीबी को आईपीएल ट्रॉफी के रास्ते में साहसिक खेल खेलने में सक्षम बनाएगी."

Congratulations to RCB for pulling off a phenomenal win over LSG tonight and setting a IPL record of away wins. Hopefully, strong momentum and return of key players will enable RCB to play bold en route to the IPL Trophy.