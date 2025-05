आईपीएल 2025 का लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला यानी 70वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. भले ये मैच एलएसजी के लिए खास नहीं है. लेकिन आरसीबी के लिए ये मुकाबला बेहद खासल होने वाला है, क्योंकि टीम ये मैच जीतकर क्वालिफायर 1 खेल सकती है. इस मैच से पहले लखनऊ के स्टार स्पिनर दिग्वेश राठी ने फैंस से बातचीत की है. इस दौरान उनसे उनके नोटबुक सिलेब्रेशन के बारे में पूछा गया. इतना ही नहीं बल्कि ये भी पूछा गया कि अगर वो विराट कोहली का विकेट लेते हैं, तो क्या ये सिलेब्रेशन करेंगे? इस पर राठी ने काफी मजेदार जवाब दिया है.

दिग्वेश राठी ने विराट कोहली के सवाल पर दिया जवाब

एलएसजी और आरसीबी के बीच मुकाबले से पहले इकाना स्टेडियम में दिग्वेश राठी समेत कई प्लेयर्स फैंस से मिले. इस दौरान कई फैंस ने दिग्वेश राठी से उनके नोटबुक सेलिब्रेशन के बारे में पूछा. इस पर स्पिनर ने कहा, "जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, तो मैं उसमें अपनी नोट बुक लेकर जाता हूं. उसमें उनके नाम लिखता हूं." उसके बाद एक फैन ने कहा कि अगर विराट कोहली का विकेट लेंगे, तो क्या नोटबुक सेलिब्रेश करेंगे?

Someone asked :- Who’ll be the next batter in that notebook list.



Crowd :- “ Virat Bhai ka ”.



Digvesh Rathee :- ( instantly nodded his head and said ‘ NO ’ )😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/IB8tXehvi9