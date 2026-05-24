Rishabh Pant से छिन सकती है LSG की कप्तानी! मैनेजमेंट ने दिए संकेत

LSG Director on Rishabh Pant Captaincy: सीजन के बाद ऋषभ पंत की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं और अब उनसे कप्तानी छिन भी सकती है. सीजन का आखिरी मैच खेलने के बाद एलएसजी के डायरेक्टर टॉम मूडी ने संकेत भी दिए हैं.

आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच इकाना स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था, जिसे पंजाब ने 7 विकेट से जीत लिया है. दोनों ही टीमों ने अपना अपना आखिरी मैच खेल लिया है. लखनऊ पहले ही बाहर हो गई थी, जबकि अब पंजाब के सामने राजस्थान और कोलकाता की चुनौती है और तीनों टीमें प्लेऑफ में पहुंचना चाहेंगी. वहीं लखनऊ ने इस सीजन काफी निराशजनक प्रदर्शन किया. पॉइंट्स टेबल में एलएसजी की टीम आखिरी स्थान पर है और टीम ने 14 मैचों में सिर्फ 4 मुकाबले जीते हैं. सीजन के बाद ऋषभ पंत की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं और अब उनसे कप्तानी छिन भी सकती है. सीजन का आखिरी मैच खेलने के बाद एलएसजी के डायरेक्टर टॉम मूडी ने संकेत भी दिए हैं.

पंत ने छिनेगी कप्तानी?

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के बाद लखनऊ टीम के डायरेक्टर टॉम मूडी ने कहा, "अगर कप्तानी की बात करें तो निश्चित तौर पर उन्हें यह चुनौतीपूर्ण लगी है और परिणाम इसे दर्शाते हैं. हमें इस पर विचार करना होगा कि इस दबाव का बल्लेबाजी में उनके प्रदर्शन पर भी तो असर नहीं पड़ रहा है. मैं जानता हूं कि ये सीजन हमारे लिए मुश्किल रहा है, लेकिन हम इस पर विचार करेंगे. हम हर पहलू पर गौर करेंगे."

हमारे लिए ये सीजन निराशजनक रहा- मूडी

टॉम मूडी ने आगे बात करते हुए कहा, "निश्चित रूप से हम अपनी अपेक्षाओं या मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं. जहां तक फ्रेंचाइजी के नेतृत्व की बात है, तो ये निश्चित रूप से एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर हम भविष्य में गंभीरता से विचार करेंगे. हम प्रत्येक सत्र में हर विभाग के प्रदर्शन पर गौर करते हैं और कुछ सोच-समझकर निर्णय लेते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हमें नए सिरे से शुरुआत करने पर विचार करने की जरूरत है."

उन्होंने आगे कहा, "इस निराशाजनक सत्र के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं. मुझे नहीं लगता कि ये किसी व्यक्ति विशेष पर उंगली उठाने का समय है. हम सभी जवाबदेह हैं और अभी किसी विशेष विभाग पर दोष मढ़ने का समय नहीं है. हम सभी को इस पर शांतिपूर्वक विचार करने के लिए समय चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और उन पर ध्यान दिया जाएगा."

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