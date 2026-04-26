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Watch: किस IPL नियम की वजह से आउट हुए अंगकृष रघुवंशी? LSG vs KKR मैच में अंपायर्स से क्यों भिड़े कोच अभिषेक नायर

Angkrish Raghuvanshi Out Video: केकेआर की पारी के दौरान अंगकृष रघुवंशी आउट हो गए, जबकि वो न तो बोल्ड हुए, ह ही कैच और न ही रनआउट हुए. रघुवंशी के आउट होने के बाद केकेआर के कोच अभिषेक नायर अपंयार्स से भिड़ गए.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 26, 2026, 10:01 PM IST

Watch: किस IPL नियम की वजह से आउट हुए अंगकृष रघुवंशी? LSG vs KKR मैच में अंपायर्स से क्यों भिड़े कोच अभिषेक नायर

Angkrish Raghuvanshi out

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आईपीएल 2026 में रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें केकेआर ने पहले खेलते हुए 155 रन बोर्ड पर लगाए हैं. लेकिन इस मैच में एक ऐसी घटना घटी है, जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है. दरअसल, केकेआर की पारी के दौरान अंगकृष रघुवंशी आउट हो गए, जबकि वो न तो बोल्ड हुए, ह ही कैच और न ही रनआउट हुए. रघुवंशी के आउट होने के बाद केकेआर के कोच अभिषेक नायर अपंयार्स से भिड़ गए. उन्हें अपंयार्स का फैसला सही नहीं लगा, जिसकी वजह से उन्होंने खूब बहस की. सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो भी खूब वायरल हो रही है. 

अंपायर्स ने रघुवंशी को क्यों दिया आउट?

कोलकाता की पारी के 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर अंगकृष रघुवंशी ने शॉट खेली और एक रन लेने की कोशिश की. लेकिन कैमरून ग्रीन ने रन लेने से मना कर दिया और रघुवंशी को वापस लौटना पड़ा. लेकिन जब फील्डर ने थ्रो किया, तो रघुवंशी के पैर से गेंद रुक गई और स्टंप्स तक नहीं पहुंच सकी. इसके बाद एलएसजी कप्तान ऋषभ पंत ने अपील की और अपायंर्स ने थर्ड अपायंर की मदद ली और बल्लेबाज को आउट दे दिया. अंपायर्स ने ये फैसला इसलिए लिया, क्योंकि रघुवंशी ने लौटते समय भागने का डायरेक्शन बदल दिया था, जिसकी वजह से गेंद स्टंप्स पर नहीं लगी.

नियम के अनुसार, अगर अपायंर्स को लगता है कि बल्लेबाज ने जानबूझकर भागते समय दिशा बदली है, ताकि गेंद स्टंप्स पर न लगे. ऐसे में अंपायर्स बल्लेबाज को आउट दे सकता है. क्रिकेट में इस नियम को Obstructing the Field कहा जाता है. हालांकि रघुवंशी अपंयार्स के इस फैसले से काफी गुस्सा थे, जिसके बाद उन्होंने अपना हेलमेट भी फेंक दिया और बल्ले 

अपायंर्स से भिड़े केकेआर कोच

केकेआर के कोच अभिषेक नायर रघुवंशी के आउट होने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे. अभिषेक मैदान के बाहर अपांयर्स से बहस कर रहे थे. हालांकि रघुवंशी के आउट होने के इस फैसले से केकेआर का खेमा बिल्कुल भी खुश नहीं थे. वहीं सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा खूब हो रही है. 

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