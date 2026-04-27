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पूरन के सामने पहले भी मेडन सुपर ओवर फेंक चुके थे नरेन, फिर LSG ने क्यों पैर पर मारी कुल्हाड़ी? हेड कोच ने दिया जवाब

LSG Head Coach on Pooran against Narine: लखनऊ के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने निकोलस पूरन को भेजा था. केकेआर ने सुनील नरेन को सुपर ओवर दिया था.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 27, 2026, 04:43 PM IST

पूरन के सामने पहले भी मेडन सुपर ओवर फेंक चुके थे नरेन, फिर LSG ने क्यों पैर पर मारी कुल्हाड़ी? हेड कोच ने दिया जवाब

LSG Head Coach on Pooran against Narine

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आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच सीजन का पहला सुपर ओवर खेला गया था, जिसमें केकेआर ने शानदार जीत दर्ज की थी. केकेआर ने पहले खेलते हुए 155 रन बनाए थे, जिसके जवाब में एलएसजी ने भी 155 रन ही बनाए, जिसके बाद सुपर ओवर खेला गया और लखनऊ के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने निकोलस पूरन को भेजा था. केकेआर ने सुनील नरेन को सुपर ओवर दिया था. इससे पहले भी नरेन ने पूरन को सुपर ओवर खिलाया, जिसमें नरेन ने मेडन ओवर फेंक दिया था. उसके बाद जस्टिन लैंगर ने ये गलती है. मैच के बाद एलएसजी के कोच ने इसपर जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

नरेन के सामने पूरन को भेजने पर हेड कोच ने दिया जवाब

एलएसजी के हेड कोट जस्टिन लैंगर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अच्छा सवाल है. हमें पता था कि सुनील नरेन गेंदबाजी करेंगे और अगर आप निकोलस पूरन का रिकॉर्ड देखें, तो वो सुनील नरेन को क्रिकेट जगत में किसी भी अन्य बल्लेबाज की तुलना में अधिक बेहतर समझते हैं. इसलिए हमें लगा कि वही सबसे अच्छा विकल्प हैं. मुझे पता है कि उन्होंने अभी तक अपनी फॉर्म हासिल नहीं की है और निकी खुद भी ये बात मानेंगे, लेकिन हमने सोचा था कि अगर कोई सुपर ओवर में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, तो वो निकी ही हैं. आप अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों पर ही भरोसा करते हैं. अगर आप सभी आंकड़ों को देखें तो नरेन को निकी से बेहतर कोई नहीं खेलता. दुर्भाग्य से इस बार ऐसा नहीं हो पाया."

उन्होंने आगे कहा, "पिछले कुछ सालों में शायद ही कोई पूरन से बेहतर टी20 खिलाड़ी विश्व में हो. इससे पता चलता है कि वो भी इंसान हैं. आत्मविश्वास का दिखावा नहीं किया जा सकता. हम सभी कोशिश करते हैं. आप आत्मविश्वास से भरे दिख सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास सही प्रक्रियाओं को अपनाने से आता है."

पूरन के सामने नरेन ने फेंका है मेडन सुपर ओवर

सुनील नरेन ने निकोलस पूरन के सामने साल 2014 में कैरेबियन प्रीमियर लीग सुपर ओवर मेडन फेंका था. नरेन को 12 रन डिफेंड करने थे और उनके सामने पूरन थे. लेकिन नरेन ने लगातार 4 गेंदों पूरन को डॉट करवा दी और 5वीं गेंद पर उनका विकेट ले लिया. फिर अंत में आखिरी गेंद पर रॉस टेलर भी रन नहीं बना सके. इस तरह टी20 इतिहास के सुपर ओवर मेडन फेंकने वाले इकलौते गेंदबाज बन गए. इस बार भी यही देखने को मिला. एलएसजी के खिलाफ नरेन ने पहली गेंद पर पूरन को आउट किया और फिर दूसरी गेंद पर पंत ने एक रन लिया. लेकिन तीसरी गेंद पर मार्करम को भी आउट कर दिया. एलएसजी 3 गेंदों में 1 रन ही बना सकी, जिसके बाद रिंकू ने पहली गेंद पर चौका लगाकर मैच जीत लिया. 

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