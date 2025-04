आईपीएल 2025 में बीती रात यानी 22 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इकाना स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच को दिल्ली ने 3 विकेट से अपने नाम कर लिया था. इस मैच में एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत की खराब कप्तानी देखने को मिली. वो 9वें नंबर पर बैटिंग करने उतरे और सर्फ 2 गेंद खेल पाए. हालांकि वो बिना रन बनाए ही क्लीन बोल्ड भी हो गए थे. लेकिन इन सब के बीच स्टैंड पर पंत और जहीर खान के बीच काफी देर तक बातचीत चली. वहीं अब पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने पंत और जहीर के बीच बातचीत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने कहा है.

स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए अंबाती रायडू ने कहा, "मुझे लगता है कि पंत को वास्तव में जिम्मेदारी खुद लेने की जरूरत है. उन्हें खुद ही फैसले लेने की जरूरत है. अगर आप एक अच्छी टीम हैं तो कभी-कभी ये दृश्य अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि सब कुछ बंद दरवाजों के बीच हो. आप चाहते हैं कि सब कुछ घर के अंदर ही कहा जाए.

rishabh pant as cap throwing tantrums on zaheer khan was not a suitable trait of good captain, even now during field brother looking agitated. never seen shubman abusing and doing tantrums like pant even though our fielding is worst .#IPL2025

pic.twitter.com/rjjCUMxHLv