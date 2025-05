आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत एक बार फिर फेल हो गए. पंजाब किंग्स के खिलाफ अहम मुकाबले में पंत 17 गेंदों पर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. ऋषभ जिस तरह से अपना विकेट थ्रो करके गए. उसे देखकर लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका का चेहरा उतर गया. पंजाब के खिलाफ पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करते हुए लखनऊ ने 3 विकेट बड़ी जल्दी गंवा दिए. जिसके बाद ऋषभ पंत के ऊपर पारी को संभालने की जिम्मेदारी आ गई. उन्होंने कुछ ऐसे शॉट लगाए कि जैसे मानो वो पुराने लय में वापस आ गए. लेकिन जल्द ही सबका ये भम्र टूट गया.

ऋषभ पंत का विकेट लेते ही पंजाब किंग्स के गेंदबाज लखनऊ सुपर जायंट्स पर हावी हो गए. उन्होंने एलएसजी के 5 विकेट 73 रन के स्कोर पर ही गंवा दिए. हालांकि उसके बाद आयुष बडोनी और अब्दुल समद ने लड़ाई जरुर लड़ी. लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.

आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत का बल्ला अबतक खामोश रहा है. उन्होंने इस सीजन सिर्फ 1 अर्धशतकीय पारी खेली है. जो पंत जैसे खिलाड़ी के लिए काफी खराब प्रदर्शन है. वही पंत के गैरजिम्मेदाराना शॉट खेलकर वो अपनी टीम को मुश्किल में छोड़कर चले जा रहे हैं. पंजाब के खिलाफ भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला. 18 रन के स्कोर पर खेल रहे ऋषभ पंत ने अजमतुल्लाह उमरजई की बॉल पर बड़ा शॉट खेलने गए.

