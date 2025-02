भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शतकीय पारी खेली. जिसका फायदा उनको आईसीसी वनडे रैंकिंग में मिला है. वो एक बार फिर से टॉप 5 में आ गए हैं. उन्होंने डेरिल मिचेल को पीछे छोड़ दिया है.

जो पहले रैंकिंग में 5वें नंबर पर थे. वही रोहित शर्मा भी बाबर आजम के बेहद नजदीक आ गए हैं. जो इस समय रैंकिंग में तीसरे नंबर पर हैं. जबकि शुभमन गिल नंबर 1 पर और मजबूत हो गए हैं.

बाबर आजम से आगे निकल सकते हैं रोहित

बाबर आजम से पिछले हफ्ते ही वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से नंबर 1 का ताज छिन गया था. उनकी जगह शुभमन गिल आ गए थे. अब बाबर आजम 2 नंबर पर भी नीचे आ सकते हैं. क्योंकि उनके और रोहित के बीच काफी कम अंतर बचा है.

