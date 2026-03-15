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Kuldeep Yadav Wedding: शादी के बंधन में बंधे कुलदीप यादव, वेडिंग में लगा सितारों का जमावड़ा

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Kuldeep Yadav Wedding: शादी के बंधन में बंधे कुलदीप यादव, वेडिंग में लगा सितारों का जमावड़ा

Kuldeep Yadav and Vanshika Chadha Wedding: कुलदीप यादव ने आईपीएल 2026 से पहले शादी कर ली है. उन्होंने अपने बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा से सात फेरे ले लिए हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 15, 2026, 03:22 PM IST

Kuldeep Yadav Wedding: शादी के बंधन में बंधे कुलदीप यादव, वेडिंग में लगा सितारों का जमावड़ा

Kuldeep Yadav Wedding

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भारतीय क्रिकेट टीम के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने आईपीएल 2026 से पहले शादी कर ली है. उन्होंने अपने बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा से सात फेरे ले लिए हैं. कुलदीप और वंशिका की शादी उत्तराखंड के मसूरी में हुई है. बीती रात यानी शनिवार 14 मार्च को विवाह के जुड़ी सभी रस्मे शहर के मशहूर होटल 'द सेवॉय' में हुई है. इस होटल को कुलदीप के लिए काफी अच्छी तरह से सजाया गया था. कुलदीप और वंशिका की शादी में कई सितारों को भीड़ भी आई थी, जिसमें सुरेश रैना से लेकर रिंकू सिंह तक कई स्टार खिलाड़ी शामिल हुए थे. 

शादी में कौन-कौन हुआ शामिल?

कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा की शादी में क्रिकेटर तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद कैफ, आरपी सिंह और सुरेश रैना जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हुए थे. इन खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर कुलदीप और वंशिका के साथ पोस्ट शेयर करते हुए उन्हें बधाई भी दी है. इतना ही नहीं बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री भी विवाह समारोह में पहुंचे और उन्होंने वर-वधू को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीं.

कब हुई कौनसी रस्म?

कुलदीप और वंशिका ने 4 जून 2025 को लखनऊ के एक निजी समारोह में सगाई की थी. अब उनकी शादी का जश्न शुरू हो चुका है:
13 मार्च- हल्दी और मेहंदी की रस्में.
14 मार्च- मसूरी के ऐतिहासिक होटल सवाय में भव्य शादी.
17 मार्च- लखनऊ के सेंट्रम होटल में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी, जहां क्रिकेट और फिल्मी दुनिया की हस्तियां शामिल हो सकती हैं.

कौन है कुलदीप की दुल्हनिया वंशिका चड्ढा?

वंशिका चड्ढा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के श्याम नगर इलाके की रहने वाली हैं. उनके पिता योगेंद्र सिंह चड्ढा एलआईसी (LIC) में कार्यरत हैं. वंशिका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कानपुर के सेंट मैरी स्कूल से पूरी की, जिसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न चली गई थीं. मेलबर्न से हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो भारत लौट आईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वंशिका चड्ढा एलआईसी में एक पेशेवर के तौर पर कार्यरत हैं. वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं.

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