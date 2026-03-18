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Kuldeep Yadav Reception: कुलदीप-वंशिका की शादी का लखनऊ में हुआ भव्य रिसेप्शन, CM योगी से लेकर दिग्गज क्रिकटरों का लगा जमावड़ा

Kuldeep Yadav Reception: कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा की शादी के बाद 17 मार्च मंगलवार को लखनऊ में भव्य रिसेप्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें राजनेताओं से लेकर दिग्गज क्रिकेटर भी शामिल है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 18, 2026, 02:38 PM IST

Kuldeep Yadav Reception: कुलदीप-वंशिका की शादी का लखनऊ में हुआ भव्य रिसेप्शन, CM योगी से लेकर दिग्गज क्रिकटरों का लगा जमावड़ा

Kuldeep Yadav Reception

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भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने 14 मार्च को मसूरी में वंशीका चड्ढा से शादी रचाई थी, जिसके बाद 17 मार्च मंगलवार को लखनऊ में भव्य रिसेप्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें राजनेताओं से लेकर दिग्गज क्रिकेटर भी शामिल है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रिसेप्शन में शामिल हुए. इसका अलावा कई इंडियन क्रिकेटर्स भी शामिल हुए हैं. 

कौन-कौन हुआ रिसेप्शन में शामिल?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर सहित खेल जगत की कई हस्तियां शामिल हुईं. रवींद्र जडेजा अपनी वाइफ के साथ पहुंचे थे. यशस्वी जायसवाल भी कुलदीप के कार्यक्रम में नजर आए थे. 

इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रिसेप्शन में पहुंचे. इस दौरान कुलदीप और वंशिका ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया. अखिलेश ने इस मौके पर नवविवाहित दंपति के साथ फोटो भी खिंचवाई. उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे और कुलदीप को गले लगाकर उन्हें बधाई दी. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने भी रिसेप्शन पार्टी में पहुंच कर नवविवाहित दंपति को शुभकामनाएं दी.

कहां हुआ कुलदीप का भव्य रिसेप्शन?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के होटल 'द सेंट्रम' में आयोजित इस आलीशान रिसेप्शन पार्टी में कुलदीप अपनी दुल्हन वंशिका के साथ रोल्स-रॉयस विंटेज कार में सवार होकर पहुंचे थे. इस मौके पर कुलदीप ने काले रंग का बंद गला सूट, तो वहीं वंशिका ने क्रीम रंग की साड़ी पहनी थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे और इस दौरान कुलदीप ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया.

पहले ही हो चुकी है शादी

कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा ने पहले ही शादी रचा ली है. दोनों ने 14 मार्च को उत्तराखंड के मसूरी में शादी रचाई थी. तब भी कई क्रिकेटर्स शादी में पहुंचे थे. हालांकि कुलदीप और वंशिका ने शादी के बाद लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, ताकि जो लोग शादी में नहीं शामिल हो पाए थे, तो लखनऊ के रिसेप्शन में शामिल हो जाएं.

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