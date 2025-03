भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे फाइनल मैच में कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जादू फैला दिया है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. जिसके बाद कीवी टीम को जबरदस्त शुरुआत भी मिल गई थी. भारतीय मूल के रचिन रविंद्र भारत के लिए बड़ा खतरा बनाते जा रहे थे. वही तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रचिन को एक जीवनदान भी दे दिया था. ऐसे में लग रहा था कि एक बार फिर वनडे विश्व कप 2023 की तरह भारत को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा. तभी कप्तान रोहित शर्मा ने अपने सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को लेकर आए और उन्होंने आते ही अपना काम कर दिया.

उन्होंने रचिन को पहली ही बॉल पर बोल्ड कर दिया. जिसके बाद पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई. इसके थोड़ी देर बाद ही कुलदीप ने अपनी फिरकी में न्यूजीलैंड के सबसे दिग्गज बल्लेबाज को फंसा लिया. जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते थे. उन्होंने लीग स्टेज के आखिरी मैच में इंडिया के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी.

8 गेंद में भारत की जीत कर दी पक्की

भारतीय टीम को अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच जीतना था. तो केन विलियमसन और रचिन रविंद्र ही भारत से ये मैच छीन सकते थे. जिनको कुलदीप यादव ने पवेलियन भेज दिया.

