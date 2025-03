आईपीएल 2025 का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा है. जिस मैच में आरसीबी के ऑलराउंडर क्रुनाल पांड्या ने केकेआर के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. उन्होंने 38 करोड़ के बल्लेबाजों को बड़ी आसानी से चलता किया. जिसमें रहाणे, वेंकटेश अय्यर, और रिंकू सिंह का विकेट शामिल है.

एक समय ऐसा लग रहा था कि केकेआर आईपीएल 2025 के पहले मैच में ही 200 रनों के आंकड़े को पार कर लेगी. क्योंकि कप्तान अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने कोलकाता की जबरदस्त शुरूआत दिला दी थी.

आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्रुनाल पांड्या को 5.75 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था. जिसका फायदा उनको पहले ही मैच में मिल गया है. कोलकाता की पिच स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है.

क्रुनाल पांड्या को पहले ओवर में 15 रन की मार पड़ी थी. मगर उसके बाद उन्होंने वापसी करते हुए अजिंक्य रहाणे को कैच आउट करवाया. जो एक समय बड़ा खतरा नजर आ रहे थे. उसके बाद पांड्या ने रिंकू और अय्यर को बोल्ड कर दिया. जिसका नुकसान केकेआर को झेलना पड़ा.

आईपीएल 2025 के पहले मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. जिसके बाद केकेआर को पारी के पहले ओवर में ही बड़ा झटका लग गया. मगर फिर कप्तान रहाणे और नारायण के बीच साझेदारी देखने को मिली.

