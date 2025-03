आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा. 18 साल के बाद ऐसा संयोग आया है. जब आईपीएल के ओपनिंग मैच में दोनों टीमें आमने-सामने होगी. जब-जब केकेआर और आरसीबी के बीच मुकाबला खेला गया है. तो सबसे ज्यादा मजा फैंस को आया है. क्योंकि इनका मैच इतना रोमांचक होता है कि आखिर बॉल पर मुकाबले का नतीजा निकलता है. आईपीएल 2024 में ऐसी ही टक्कर देखने को मिली थी. जिसमें फैंस की भी सांसे रुक गई थी.

आईपीएल 2024 के पिछले सीजन में जब केकेआर और आरसीबी के बीच मुकाबला खेला गया. तो मैच के आखिरी ओवर में मिचेल स्टार्क को लगातार 4 गेंद पर 3 सिक्स लगे. अब 2 बॉल पर 3 रन चाहिए थे. फैंस को लगा अब तो बड़ी आसानी से आरसीबी मुकाबला जीत लेगी. लेकिन इसी बीच मैच में ट्विस्ट आया और कर्ण शर्मा को पवेलियन चले गए. जिन्होंने 3 छक्के लगाए थे.

अब 1 गेंदों पर आरसीबी को 3 रन की जरुरत थी. वही उनके हाथ में सिर्फ 1 विकेट बचा था. लॉकी फर्ग्यूसन ने आखिरी बॉल पर शॉट खेला और रन के लिए दौड़ पड़े. मगर रमन दीप सिंह के सटीक थ्रो और फिल साल्ट के शानदार विकेटकीपिंग स्किल की वजह से वो रन आउट हो गए. जिसके साथ केकेआर ने 1 रन से मैच अपने नाम कर लिया.

