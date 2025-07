IPL 2026 से पहले KKR ने लिया बड़ा फैसला, जिसने जिताया आईपीएल खिताब उसे कर दिया बाहर; शेयर की पोस्ट

आईपीएल फ्रेंजाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन से पहले एक बड़ा फैसला लिया है. केकेआर ने मंगलवार को हेड कोच चंद्रकांत पंडित से अलग होने का ऐलान कर दिया है. आईपीएल 2023 में चंद्रकांत पंडित ने केकेआर का खेमे से जुड़े थे और उनकी कोचिंग में टीम आईपीएल का खिताब भी जीत चुकी है. वहीं अब केकेआर ने एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि पंडित और टीम के रास्ते अलग हो गए हैं. यहां जानिए फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर चंद्रकांत पंडित के लिए क्या-क्या लिखा है.

KKR से अलग हुआ चैंपियन कोच

कोलकाता नाइट राइ़डर्स ने चंद्रकांत पंडित को लेकर सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा, "धन्यवाद चंदू सर. चंद्रकांत पंडित ने नए अवसर तलाशने का फैसला किया है और वो कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच के रूप से हट रहे हैं. हम उनके अमूल्य योगदान के लिए आभारी हैं. उन्होंने आईपीएल 2024 में केकेआर को चैंपियन बनाया और एक मजबूत टीम बनाने में मदद की. उनके नेतृत्व और अनुशासन ने टीम पर अमिट प्रभाव छोड़ा है. हम उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं."

We wish you the best for your future endeavours, Chandu Sir 🤗



PS: Once a Knight, always a Knight. Kolkata will always be your home 💜 pic.twitter.com/GF0LxX5fIz