टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 5 मुकाबले होस्ट करेगा कोलकाता का ईडन गार्डन, जानिए कैसे हैं स्टेडियम के रिकॉर्ड

सोने-चांदी के गहने हमेशा पिंक पेपर में क्यों लिपटे होते हैं? सीधे बॉक्स में क्यों नहीं रख के मिलते हैं?

पिछले टी20 वर्ल्ड कप की रनर-अप टीम इस बार होगी और खतरनाक, जानिए क्या है साउथ अफ्रीका की ताकत और कमजोरी

ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम

ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है

T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 5 मुकाबले होस्ट करेगा कोलकाता का ईडन गार्डन, जानिए कैसे हैं स्टेडियम के रिकॉर्ड

Eden Gardens Host T20 WC 2026 Matches: भारत के कोलकाता के ईडन गार्डन में वर्ल्ड कप 2026 के 5 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके लिए स्टेडियम ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है और होस्ट करने के लिए तैयार है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 26, 2026, 10:20 PM IST

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 5 मुकाबले होस्ट करेगा कोलकाता का ईडन गार्डन, जानिए कैसे हैं स्टेडियम के रिकॉर्ड

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही हैं, जिसको शुरू होने में चंद दिन ही रह गए हैं. इस बार आईसीसी टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. भारत के कोलकाता के ईडन गार्डन में वर्ल्ड कप 2026 के 5 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके लिए स्टेडियम ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है और होस्ट करने के लिए तैयार है. इस मैदान पर पहला मैच 7 फरवरी को खेला जाना है. भारत के क्रिकेट स्टेडियम में सबसे खूबसूरत मैदानों में से एक ईडन गार्डन ने अपनी कमर कस ली है. लेकिन इससे पहले आज हम आपको ईडन गार्डन की पिच से लेकर आउटफील्ड और स्टैंड तक पूरी जानकारी बताएंगे. 

ईडन गार्डन में कैसे हैं टी20 इंटरनेशनल आंकड़े?

कोलकाता ने ईडन गार्डन में अब तक केवल 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहली बैटिंग करने वाली टीम ने 5 बार जीत हासिल की, जबकि 8 बार रनों की पीछा करने वाली टीम जीती है. ऐसे में आंकड़े देखकर लग रहा होगा कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना सही फैसला साबित होगा. लेकिन ऐसा नहीं है और ये पिच कभी भी किसी के भी हित में बदल सकती है. यहां का पहली पारी का औसतन स्कोर 153 रनों का है. वहीं दूसरी पारी का औसतन स्कोर 137 रन ही है. ऐसे में यहां पहले बैटिंग करने वाली टीम अगर 180 प्लस रन बोर्ड पर लगा देती है, तो टीम के जीत के चांस ज्यादा हो सकते हैं. 

कितना है इस मैदान सबसे बड़ा स्कोर?

ईडन गार्डन ने पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 2016 टी20 वर्ल्ड कप में 201 रनों का स्कोर किया था, जो इस मैदान का सबसे बड़ा टोटल भी है. वहीं 2016 वर्ल्ड कप में ही बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 70 रनों का सबसे छोटा स्कोर बनाया हुआ है. वहीं अगर सबसे बड़े रन चेज की बात करें, तो 2022 में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 158 रन चेज किए थे. हालांकि इस मैदान पर 145 रन डिफेंड भी हुए हैं. 

  • सबसे बड़ा स्कोर- 201 (पाकिस्तान)
  • सबसे छोटा स्कोर- 70 (बांग्लादेश)
  • सबसे बड़ा सफल रन चेज- 158 (भारत)
  • सबसे छोटा डिफेंड टोटल- 145 (न्यूजीलैंड)

कैसी है ईडन गार्डन की पिच?

कोलकाता के ईडन गार्डन में 63,000 दर्शक लाइव मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. वहीं अगर इस मैदान की पिच की बात करें, तो टी20 क्रिकेट के इतिहास में यहां काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. इस मैदान पर अक्सर आईपीएल में कई मुकाबले होते हैं और सभी हाई स्कोरिंग भी होते हैं. लेकिन रिकॉर्ड के मामले में यहां एकतरफा आंकड़े नहीं हैं. यहां की आउटफील्ड काफी तेज है, जिससे गेंद के गैप में निकलते ही बाउंड्री तक पहुंत जाती है. अच्छा उछाल भी है, जिससे बल्ले पर गेंद अच्छे से आती है और रन बनाना आसान हो जाता है. अक्सर टीमें टॉस जीतकर मौसम और कंडीशन को देखते हुए ही फैसला लेती हैं.  पहले बैटिंग करते हुए रन बनाना आसान है, लेकिन रनों का पीछा करते हुए रन बनाना इतना आसान नहीं माना जाता है. 

कोलकाता होस्ट करेगा ये 5 वर्ल्ड कप मैच

  • वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड, 7 फरवरी
  • स्कॉटलैंड बनाम इटली, 9 फरवरी
  • इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड, 14 फरवरी
  • इंग्लैंड बनाम इटली, 16 फरवरी
  • वेस्टइंडीड बनाम इटली, 19 फरवरी 

ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है
T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप
घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम
ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल
इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी
Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल
केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
