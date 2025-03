आईपीएल 2025 का 5वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जा रहा है. जिसमें दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. जिससे पहले उनकी टीम को बड़ा झटका लगा है. केएल राहुल आईपीएल के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा नहीं है.

वही लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग इलेवन में मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड शार्दुल ठाकुर की एंट्री हो गई है. जो मोहसिन खान की जगह शामिल हुई हैं.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल 2025 में कई नए चेहरों को प्लेइंग इलेवन में मौका मिला है. जिसमें फॉफ डू प्लेसिस, समीर रिजवी, मिशेल स्टार्क, मोहित शर्मा, विप्रज निगम शामिल है.

🚨 Toss 🚨@DelhiCapitals won the toss and elected to field against @LucknowIPL



Updates ▶️ https://t.co/aHUCFODDQL#TATAIPL | #DCvLSG pic.twitter.com/FKwFBfGGt8