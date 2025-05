दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने आईपीएल 2025 में पहला शतक जड़ दिया. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 60 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की थी. राहुल ने 19वें ओवर में चौका मारकर शतक तक पहुंचे. ये उनके आईपीएल करियर का 5वां शतक है. वही दिल्ली कैपिटल्स के लिए राहुल ने पहली सेंचुरी जड़ी है. उन्होंने गुजरात के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा. राहुल इस सीजन दूसरी बार बतौर ओपनर बल्लेबाज खेल रहे थे.

केएल राहुल के शतकीय पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन तक पहुंच सकी. राहुल को कई बल्लेबाजों का साथ मिला. लेकिन कोई बड़ी पारी खेल पाने में कामयाब नहीं हुआ. वही इस शतक के साथ राहुल ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं.

केएल राहुल ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाने के साथ ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वो टी20 क्रिकेट में पारियों के लिहाज से सबसे तेज 8 हजार रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

KL’s calm but he’s also fastttt 💨 pic.twitter.com/qJuosWEZnO

𝘽𝙖𝙩 𝙧𝙖𝙞𝙨𝙚𝙙. 𝙈𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙤𝙬𝙣𝙚𝙙 🌟



KL Rahul soaks in the applause after a stunning 💯



Updates ▶ https://t.co/4flJtatmxc #TATAIPL | #DCvGT | @DelhiCapitals | @klrahul pic.twitter.com/xVuEzXaa9u