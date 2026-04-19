FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मैं किसी भी नंबर पर बैटिंग... RR के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेलने के बाद Rinku Singh का बड़ा बयान

मैं किसी भी नंबर पर बैटिंग... RR के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेलने के बाद Rinku Singh का बड़ा बयान

GT vs MI Pitch Report: गेंदबाजों का होगा दबदबा या बल्लेबाजों का बजेगा डंका, जानें कैसी है अहमदाबाज की पिच

GT vs MI Pitch Report: गेंदबाजों का होगा दबदबा या बल्लेबाजों का बजेगा डंका, जानें कैसी है अहमदाबाज की पिच

अक्षय तृतीया पर सोने-चांदी की खरीदारी का बूम, पिछले साल से अब तक कितना बढ़ा Gold Silver Price? 

अक्षय तृतीया पर सोने-चांदी की खरीदारी का बूम, पिछले साल से अब तक कितना बढ़ा Gold Silver Price?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Organized Life: क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन और सक्सेस की रीढ़ है 'ऑर्गनाइज्ड लाइफ'! इन आदतों से ही बदलेगी किस्मत

Organized Life: क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन और सक्सेस की रीढ़ है 'ऑर्गनाइज्ड लाइफ'! इन आदतों से ही बदलेगी किस्मत

IPL में सबसे धीमी फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने 55 गेंदों में जड़ा था अर्धशतक

IPL में सबसे धीमी फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने 55 गेंदों में जड़ा था अर्धशतक

Earth Day 2026: घर में जरूर लगाएं ये 10 Energy Saving प्रोडक्ट्स, बचेगा पैसा, बिजली और पर्यावरण  

Earth Day 2026: घर में जरूर लगाएं ये 10 Energy Saving प्रोडक्ट्स, बचेगा पैसा, बिजली और पर्यावरण

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

मैं किसी भी नंबर पर बैटिंग... RR के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेलने के बाद Rinku Singh का बड़ा बयान

Rinku Singh After Win against RR: आईपीएल 2026 में राजस्थान के खिलाफ मैच विनिंग पारी के बाद रिंकू ने बड़ा बयान दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 19, 2026, 08:45 PM IST

मैं किसी भी नंबर पर बैटिंग... RR के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेलने के बाद Rinku Singh का बड़ा बयान

Rinku Singh After Win against RR

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल 2026 की पहली जीत हासिल कर ली है. इस मैच में रिंकू सिंह ने काफी ताबड़तोड़ पारी खेली और अपनी फॉर्म में वापसी की है. आरआर ने पहले खेलते हुए 155 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए केकेआर ने 19.4 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया. इस मैच में रिंकू ने 53 रनों की नाबाद पारी खेली. केकेआर ने इससे पहले 6 मैचों में 5 मैच गंवा दिए थे और एक मैच बारिश से रद्द हुआ था. इस मैच विनिंग पारी के बाद रिंकू ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

मैच विनिंग पारी के बाद रिंकू ने दिया बड़ा बयान

मैच के बाद रिंकू सिंह से पूछा गया कि क्या आप गुस्से में बैटिंग कर रहे थे? इसका जवाब देते हुए रिंकू ने कहा, "कभी-कभी ऐसा होता है, जब कुछ चीजें आपके अनुरूप नहीं होती हैं, तो आप उस तीव्रता को महसूस करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं अपने शॉट्स खेलने में झिझक रहा था या अनिश्चित था. मेरी मानसिकता खेल को अंत तक ले जाने की थी, क्योंकि मैंने कोच के साथ और अपने बल्लेबाजी साथी के साथ भी बातचीत की थी. विचार ये था कि इसे गहराई तक ले जाया जाए, क्योंकि मैच मुश्किल स्थिति में था."

उन्होंने आगे कहा, "ऐसा कभी-कभी होता है सर. उस वक्त दिमाग ठीक से काम नहीं करता और आप ऐसे शॉट खेल बैठते हैं. लेकिन शुक्र है कि किस्मत मेरे साथ थी और हमने आखिरकार मैच जीत लिया. हां सर, ये बात मेरे मन में भी थी. मैंने काफी पारियां खेली थीं और एक बड़ी पारी का इंतजार कर रहा था. ये मेरे लिए बहुत अच्छी पारी थी और मेरे आत्मविश्वास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी."

रिंकू ने बात खत्म करते हुए कहा, "मेरे लिए किसी निश्चित क्रम जैसा कुछ नहीं है. मैं पांचवें नंबर पर, निचले क्रम पर या चौथे नंबर पर भी बल्लेबाजी कर सकता हूं, जहां भी टीम को मेरी जरूरत होगी, मैं उस स्थिति में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हूं. इससे हमें काफी आत्मविश्वास मिलेगा, क्योंकि ये सीजन की हमारी पहली जीत है. यहां से हम इस गति को आगे बढ़ाएंगे."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Organized Life: क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन और सक्सेस की रीढ़ है 'ऑर्गनाइज्ड लाइफ'! इन आदतों से ही बदलेगी किस्मत
Organized Life: क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन और सक्सेस की रीढ़ है 'ऑर्गनाइज्ड लाइफ'! इन आदतों से ही बदलेगी किस्मत
IPL में सबसे धीमी फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने 55 गेंदों में जड़ा था अर्धशतक
IPL में सबसे धीमी फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने 55 गेंदों में जड़ा था अर्धशतक
Earth Day 2026: घर में जरूर लगाएं ये 10 Energy Saving प्रोडक्ट्स, बचेगा पैसा, बिजली और पर्यावरण  
Earth Day 2026: घर में जरूर लगाएं ये 10 Energy Saving प्रोडक्ट्स, बचेगा पैसा, बिजली और पर्यावरण
IPL में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले ओपनर, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
IPL में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले ओपनर, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
IPL में अपने जन्मदिन पर 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज, इस भारतीय खिलाड़ी ने दो बार किया कारनामा
IPL में अपने जन्मदिन पर 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज, इस भारतीय खिलाड़ी ने दो बार किया कारनामा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: किस तारीख पर बिजनेस शुरू करने से सक्सेस के चांस बढ़ते हैं? अपनी बर्थडेट से जाने पैसा कमाने का सही दिन भी
किस तारीख पर बिजनेस शुरू करने से सक्सेस के चांस बढ़ते हैं? अपनी बर्थडेट से जाने पैसा कमाने का सही दिन भी
Horoscope 18 April 2026: मिथुन और कुंभ वालें सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कुंभ वालें सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मोबाइल में ये एक नंबर रीपीट हो रहा है? तो हर कदम पर अटकेगा काम, सक्सेस और पैसा हाथ आकर फिसल जाएंगे
मोबाइल में ये एक नंबर रीपीट हो रहा है? तो हर कदम पर अटकेगा काम, सक्सेस और पैसा हाथ आकर फिसल जाएंगे
Chandra Gochar 2026: अक्षय तृतीया पर सूर्य के नक्षत्र में होगा चंद्रमा का गोचर, इन 4 राशियों के लोगों को मिलेगी अथाह धन संपत्ति
अक्षय तृतीया पर सूर्य के नक्षत्र में होगा चंद्रमा का गोचर, इन 4 राशियों के लोगों को मिलेगी अथाह धन संपत्ति
Astrology 2026: इन 5 राशि वालों के सामने नहीं चलती चालाकी, मिनटों में पकड़ लेते हैं आपका झूठ
इन 5 राशि वालों के सामने नहीं चलती चालाकी, मिनटों में पकड़ लेते हैं आपका झूठ
MORE
Advertisement