मैं किसी भी नंबर पर बैटिंग... RR के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेलने के बाद Rinku Singh का बड़ा बयान

Rinku Singh After Win against RR: आईपीएल 2026 में राजस्थान के खिलाफ मैच विनिंग पारी के बाद रिंकू ने बड़ा बयान दिया है.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल 2026 की पहली जीत हासिल कर ली है. इस मैच में रिंकू सिंह ने काफी ताबड़तोड़ पारी खेली और अपनी फॉर्म में वापसी की है. आरआर ने पहले खेलते हुए 155 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए केकेआर ने 19.4 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया. इस मैच में रिंकू ने 53 रनों की नाबाद पारी खेली. केकेआर ने इससे पहले 6 मैचों में 5 मैच गंवा दिए थे और एक मैच बारिश से रद्द हुआ था. इस मैच विनिंग पारी के बाद रिंकू ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

मैच विनिंग पारी के बाद रिंकू ने दिया बड़ा बयान

मैच के बाद रिंकू सिंह से पूछा गया कि क्या आप गुस्से में बैटिंग कर रहे थे? इसका जवाब देते हुए रिंकू ने कहा, "कभी-कभी ऐसा होता है, जब कुछ चीजें आपके अनुरूप नहीं होती हैं, तो आप उस तीव्रता को महसूस करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं अपने शॉट्स खेलने में झिझक रहा था या अनिश्चित था. मेरी मानसिकता खेल को अंत तक ले जाने की थी, क्योंकि मैंने कोच के साथ और अपने बल्लेबाजी साथी के साथ भी बातचीत की थी. विचार ये था कि इसे गहराई तक ले जाया जाए, क्योंकि मैच मुश्किल स्थिति में था."

उन्होंने आगे कहा, "ऐसा कभी-कभी होता है सर. उस वक्त दिमाग ठीक से काम नहीं करता और आप ऐसे शॉट खेल बैठते हैं. लेकिन शुक्र है कि किस्मत मेरे साथ थी और हमने आखिरकार मैच जीत लिया. हां सर, ये बात मेरे मन में भी थी. मैंने काफी पारियां खेली थीं और एक बड़ी पारी का इंतजार कर रहा था. ये मेरे लिए बहुत अच्छी पारी थी और मेरे आत्मविश्वास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी."

रिंकू ने बात खत्म करते हुए कहा, "मेरे लिए किसी निश्चित क्रम जैसा कुछ नहीं है. मैं पांचवें नंबर पर, निचले क्रम पर या चौथे नंबर पर भी बल्लेबाजी कर सकता हूं, जहां भी टीम को मेरी जरूरत होगी, मैं उस स्थिति में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हूं. इससे हमें काफी आत्मविश्वास मिलेगा, क्योंकि ये सीजन की हमारी पहली जीत है. यहां से हम इस गति को आगे बढ़ाएंगे."

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