KKR vs RR Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसी है कोलकाता की पिच

KKR vs RR Pitch Report: आईपीएल 2026 का 28वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में रविवार को खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का 28वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में रविवार को खेला जाएगा. केकेआर की टीम को इस सीजन की पहली तलाश है, क्योंकि टीम ने अपने 5 मैच गंवा दिए हैं और एक मैच बारिश की चपेट में आ गया था. वहीं राजस्थान ने 5 मैचों 4 में जीत हासिल की है. केकेआर और आरआर के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जा सकता है. हालांकि इस मैच में पिच भी अपनी अहम किरदार निभाएगी. आए जानते हैं कि कोलकाता की पिच पर गेंदबाज या बल्लेबाज किसका दबदबा बनाएगा?

कोलकाता की पिच रिपोर्ट

कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए जन्नत मानी जाती है. ये मैदान काफी छोटा है और आउटफील्ड भी काफी तेज है. जिससे खूब चौके-छक्के लगते हैं. इस मैदान पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबला भी देखने को भी मिलते है. ओस के कारण टीमें रनों का पीछा करना पसंद करती हैं. ऐसे में कप्तान टॉस जीतना चाहेंगे और पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकते है.

KKR vs RR के हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक 32 मैच खेले गए हैं, जिसमें केकेआर ने 16 मैच जीते हैं और राजस्थान ने 14 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि दो मुकाबले बेनतीजे रहे हैं. केकेआर का पलड़ा आरआर पर भारी है, लेकिन इस आरआर ज्यादा मजबूत नजर आ रही है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

कोलकाता- अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन ऐलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, आकाश दीप और ब्लेसिंग मुजरबानी.

राजस्थान- रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, काइल जेमिसन और कुलदीप सेन.

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