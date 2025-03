आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता के ईडन गॉर्डन स्टेडियम में खेला जाएगा. मगर इस मैच पर इंद्रदेव की नजर गड़ी है. जो आईपीएल के ओपनिंग मैच का मजा किरकिरा कर सकती है. जिससे सबसे बड़ा नुकसान फैंस को झेलना होगा. जो काफी लंबे समय से इस मुकाबले का इंतजार कर रहे थे.

दरअसल मौसम विभाग ने 20 से लेकर 22 मार्च तक कोलकाता में ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है. मगर दोनों टीमों के फैंस दुआ करेंगे की मैच खेला जाए और उनकी टीम जीत दर्ज करें. लेकिन मैच खेला जाएगा या नहीं ये तो पूरी तरह से इंद्रदेव पर ही निर्भर है. आइए जानें आखिर मौसम विभाग ने क्या कहा है.

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. ऐसे में अगर मुकाबले के दौरान बारिश हुई तो फैंस के हाथ निराशा लग सकती है.

Due to rain in Kolkata, an orange alert has been issued due to which this match may also be cancelled. The India Meteorological Department (IMD) has issued an orange alert for rain in Kolkata till 22 due to an anticyclonic circulation over the Bay of Bengal. pic.twitter.com/qOaJGbgVFh