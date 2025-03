आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा है. जिसमें आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

18 साल के बाद दोनों ही टीमों आईपीएल 2025 के ओपनिंग मैच में खेलते हुए नजर आ रही है. केकेआर और आरसीबी आईपीएल के 18वें सीजन में नए कप्तान के साथ उतर रही है.

केकेआर की तरफ से पहली बार साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को पहली बार खेलने का मौका मिला.

वही आरसीबी की बात करे इसमें फिलिप साल्ट, रसिख दार सलाम, सुयश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, जितेश शर्मा और लियाम लिविंगस्टोन पहली बार खेलते हुए नजर आ रहे हैं.

