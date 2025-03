कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु(RCB) के बीच आईपीएल 2025(IPL 2025) का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. जिसमें आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला. जिसके बाद जोश हेजलवुड(Josh Hazlewood) पारी का पहला ओवर लेकर आए. जिसमें कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए.

JOSH HAZLEWOOD GETS THE FIRST WICKET OF IPL 2025. 🔥

JOSH 🔥🫡#KKRvsRCB #TATAIPL2025 pic.twitter.com/7wYWzgkUVh