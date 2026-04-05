KKR vs PBKS Pitch Report: गेंदबाजों का होगा कहर या बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश? जानें कैसी है कोलकाता की पिच

KKR vs PBKS Pitch Report: आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. केकेआर इस सीजन की अपनी पहली जीत की तलाश में है, जबकि पंजाब जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी. लेकिन केकेआर अपने घर पर मुकाबला खेलेगी, जिससे पीबीकएस के लिए जीत आसान नहीं होगा. हालांकि कोलकाता का पिच अपनी अहम भुमिका निभाती है, तो जानते हैं कि ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट कैसी है और यहां गेंदबाज या बल्लेबाज किस फायदा मिलता है.

कोलकाता की पिच रिपोर्ट

कोलकाता के ईडन गार्डन की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है. हालांकि मैदान की बाउंड्री काफी छोटी हैं, जिससे खूब चौके-छक्के लगते हैं. इतना ही नहीं यहां की आउटफील्ड भी काफी तेज है, एक बार गेंद गैप में निगल गई, तो फिर वो सीधा बाउंड्री लाइन के बाद ही रुकती है. बीच के ओवरों में स्पिनर असर डाल सकते हैं. यहां पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं. पिछले मैच में हैदराबाद ने 226 रन बनाए थे और कोलकाता को 65 रनों से हराया था. लेकिन फिर भी ओस के कारण कप्तान यहां रनों का पीछा करना ज्यादा पसंद करते हैं.

KKR vs PBKS के हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच अब तक 35 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें केकेआर ने 21 बार जीत हासिल की है और पीबीकेएस सिर्फ 13 बार जीती है. हालांकि एक मैच बेनतीजा भी रहा है. आंकड़ों के हिसाब से केकेआर का पलड़ा पंजाब पर एकतरफा भारी है.

कैसा रहेगा कोलकाता के मौसम का हाल?

कोलकाता और पंजाब के बीच 6 अप्रैल को कोलकाता में काले बादल छाए रहने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि सोमवार को बारिश की पूरी उम्मीद है. बारिश की 25 प्रतिशत उम्मीद है और साथ ही आंधी-तूफान आने की भी उम्मीद है. हालांकि 49 प्रतिशत नमी भी रह सकती है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

कोलकाता नाइट राइडर्स- अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन ऐलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, आकाश दीप और ब्लेसिंग मुजरबानी.

पंजाब किंग्स- श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, प्रवीण दुबे और विशाल निषाद.

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