आईपीएल 2025 का 44वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. वहीं इस मैच की दूसरी पारी का पहला ओवर हो गया, लेकिन उसके से खेल को रोकना पड़ा. दरअसल, पहले ओवर के बाद पहले तूफान आ गया था और फिर बारिश शुरू हो गई थी. लेकिन अब सवाल ये है कि अगर बारिश के कारण मैच नहीं होता है, तो केकेआर या पीबीकेएस किस टीम का फायदा होगा. आइए जानते हैं कि इसका समीकरण क्या है.

कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबले में बारिश विलेन बन गई है. ईडन गार्डन में मैच की दूसरी पारी के दौरान पहले काफी तेज तूफान आया और कुछ समय के बाद बारिश होने लगी, जिसकी वजह से पूरे मैदान को कवर्स से ढक दिया गया. लेकिन अब फैंस के मन में कई सवाल खड़े होने लगे हैं. दरअसल, अगर बारिश के कारण ये मुकाबला नहीं होता है, तो किस टीम को फायदा मिलेगा.

Match will resume shortly only light drizzle going on #kkrvsPbks pic.twitter.com/E2hSYKWvEI