KKR vs PBKS Live: अगर बारिश से रद्द हुआ कोलकाता-पंजाब मैच तो किसका होगा फायदा? जनिए क्या कहता है नियम

KKR vs PBKS Live: आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है. लेकिन फैंस के मन में सवाल ये होगा कि अगर बारिश के कारण मैच रद्द होता है, तो किस टीम का फायदा होगा.

KKR vs PBKS Live: आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था. लेकिन केकेआर की पारी के चौथे ओवर में बारिश ने अपनी खलल डाल दी, जिसकी वजह से मुकाबले को रोकना पड़ा. लेकिन फैंस के मन में सवाल ये होगा कि अगर बारिश के कारण मैच रद्द होता है, तो किस टीम का फायदा होगा. आइए जानते हैं कि बीसीसीआई ने इपर क्या नियम बनाया है.

बारिश को लेकर क्या है अपडेट?

कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला कोलकाता ने ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है. लेकिन केकेआर की पारी के 3.4 ओवर ही हो सके, क्योंकि बारिश ने खेल में विलेन बन चुकी है. बारिश के कारण मुकाबले को रोका गया है और बारिश रुकने का इंतजार किया जा रहा है. हालांकि एक मौके पर बारिश रुकी थी, लेकिन बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है और पिच कवर कर दिया गया. हालांकि अपंयार्स कुछ समय तक इंतजार करेंगे, जिसके बाद ओवर्स में कटौती हो सकती है. लेकिन अगर बारिश नहीं रुकी, तो मैच को रद्द कर दिया जाएगा.

अगर बारिश से रद्द हुआ मैच तो क्या होगा?

मैच के दौरान बारिश होती है और फिर रुक जाती है, तो मैच वहीं से शुरू होता है. लेकिन अगर बारिश देर में रुकती है और मैच में देरी होती है, तो डकवर्थ-लुईस-स्टर्न नियम लगता है. ऐसे में ओवर्स में कटौती भी होती है. हालांकि अगर मैच रद्द होता है, तो बीसीसीआई के नियम के तहत दोनों ही टीमों को एक-एक पॉइंट दे दिया जाता है.

यानी अगर बारिश से मैच रद्द होगा, तो केकेआर और पीबीकेएस को 1-1 पॉइंट मिलेगा. हालांकि मैच की बात करें, तो केकेआर की स्थिति काफी खराब है और पंजाब मैच में आगे है, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब को एक अंक का नुकसान होगा. ऐसे में पंजाब और उनके फैंस दुआ कर रहे होंगे कि ये मैच पूरा हो. क्योंकि आईपीएल में एक-एक अंक काफी जरूरी होता है.

कैसा है कोलकाता के मौसम का हाल?

रिपोर्ट्स के अनुसार, कोलकाता में भारी बारिश की उम्मीदे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक रात 9 बजे तक 96 प्रतिशत बारिश की उम्मीदे हैं और 82 प्रतिशत नमी रह सकती है. वहीं इस समय कोलकाता में मूसलाधार बारिश हो रही है.

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