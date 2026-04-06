FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'IPL में खत्म हो रहे ऑलराउंडर...' GT के खिलाफ मैच से पहले DC दिग्गज गेंदबाज ने इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर दिया बड़ा बयान

'IPL में खत्म हो रहे ऑलराउंडर...' GT के खिलाफ मैच से पहले DC दिग्गज गेंदबाज ने इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर दिया बड़ा बयान

KKR vs PBKS Highlights: बारिश के कारण रद्द हुआ कोलकाता-पंजाब मैच, जानें किस टीम का हुआ फायदा

KKR vs PBKS Highlights: बारिश के कारण रद्द हुआ कोलकाता-पंजाब मैच, जानें किस टीम का हुआ फायदा

Horoscope 7 April 2026: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
24000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 20 करोड़ का कारोबार

24000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 20 करोड़ का कारोबार

महाकुंभ से वायरल हुए IITian बाबा अभय सिंह ने रचाई शादी, जानें खुद कितने पढ़े-लिखे और पत्नी का क्या है प्रोफेशन

महाकुंभ से वायरल हुए IITian बाबा अभय सिंह ने रचाई शादी, जानें खुद कितने पढ़े-लिखे और पत्नी का क्या है प्रोफेशन

IPL के 5 सबसे फ्लॉप कप्तान, लिस्ट में शामिल हुए ऋतुराज गायकवाड़

IPL के 5 सबसे फ्लॉप कप्तान, लिस्ट में शामिल हुए ऋतुराज गायकवाड़

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

KKR vs PBKS Highlights: बारिश के कारण रद्द हुआ कोलकाता-पंजाब मैच, जानें किस टीम का हुआ फायदा

KKR vs PBKS Highlights: आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाना था, जो बारिश के कारण रद्द हो गया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 06, 2026, 11:15 PM IST

KKR vs PBKS Highlights: बारिश के कारण रद्द हुआ कोलकाता-पंजाब मैच, जानें किस टीम का हुआ फायदा

KKR vs PBKS Highlights

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाना था. लेकिन केकेआर पारी के चौथे ओवर में बारिश ने अपनी खलल डाल दी थी, जिसके बाद मैच रोक दिया गया था. हालांकि तीन घंटे इंतजार के बाद अंपायर्स ने मुकाबले को रद्द कर दिया गया है. काफी लंबे इतंजार के बाद बारिश रुक गई थी और उम्मीद थी कि 5-5 ओवरों का खेल हो जाए, लेकिन फिर गीली आउटफील्ड के कारण अपंयार्स ने दोनों कप्तानों से बातचीत करने के बाद मैच को रद्द कर दिया है. आइए जानते हैं कि रद्द होने के बाद किस टीम का फायदा हुआ है. 

किस टीम का हुआ फायदा?

क्रिकेट को यूं तो अनिश्चितताओं का खेल का खेल कहा जाता है. लेकिन अगर 5-5 ओवरों का खेल होता, तो पंजाब के जीतने के चांस काफी हद तक ज्यादा थे. क्योंकि केकेआर पहले ही 3.4 ओवरों खेल चुकी थी और टीम का स्कोर 25 रन था. हालांकि अगर 5-5 ओवरों का खेल होता, तो केकेआर 1.2 ओवर ही खेल पाती. ऐसे में केकेआर ज्यादा से ज्यादा 45 रन बना सकती. ऐसे पंजाब 5 ओवरों में टारगेट चेज कर सकती थी. लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तो कुछ भी मुमकिन था. ऐसे में ये कहना गलत होगा कि किसी एक टीम का फायदा हुआ है. 

दोनों टीमों में बांटे गए अंक

बीसीसीआई के नियम के अनुसार, आईपीएल में अगर बारिश या किसी भी कारण मैच रद्द किया जाता है, तो दोनों ही टीमों को 1-1 अंक मिलता है. ऐसे में कोलकाता और पंजाब दोनों को ही 1-1 अंक मिल गया है. हालांकि केकेआर ने अपने पिछले दोनों मैच गंवाए थे, लेकिन अब 3 मैचों में उनके पास एक अंक होगा. वहीं पंजाब ने पिछले दोनों मैच जीते थे, तो पीबीकेएस के पास 5 अंक हो गए हैं और वो अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गए हैं. 

कैसी है अंक तालिका?

आईपीएल 2026 में कुछ टीमों ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है, जबकि कुछ ऐसी भी टीम है, जिन्होंने काफी निराशजनक प्रदर्शन किया है. पंजाब किंग्स 5 अंक के साथ पहले स्थान पर है. आरसीबी दूसरे, आरआर तीसरे और दिल्ली चौथे स्थान पर हैं. वहीं हैदराबाद 5वें और मुंबई छठे स्थान पर है. लखनऊ 7वें और केकेआर 8वें स्थान पर है. हैदराबाद, मुंबई और लखनऊ ने 1-1 एक मैच जीता है. वहीं कोलकाता एक अंक के साथ 8वें स्थान पर है, वहीं गुजरात और चेन्नई 9वें और 10वें स्थान पर है. दोनों ही टीमों ने अब तक कोई मैच नहीं जीता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
24000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 20 करोड़ का कारोबार
24000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 20 करोड़ का कारोबार
महाकुंभ से वायरल हुए IITian बाबा अभय सिंह ने रचाई शादी, जानें खुद कितने पढ़े-लिखे और पत्नी का क्या है प्रोफेशन
महाकुंभ से वायरल हुए IITian बाबा अभय सिंह ने रचाई शादी, जानें खुद कितने पढ़े-लिखे और पत्नी का क्या है प्रोफेशन
IPL के 5 सबसे फ्लॉप कप्तान, लिस्ट में शामिल हुए ऋतुराज गायकवाड़
IPL के 5 सबसे फ्लॉप कप्तान, लिस्ट में शामिल हुए ऋतुराज गायकवाड़
Numerology: इन 4 मूलांक के लोगों को जीवन में करना पड़ता है लंबा स्ट्रगल, जीवन के आखिरी पड़ाव में मिलती है दौलत और शोहरत
इन 4 मूलांक के लोगों को जीवन में करना पड़ता है लंबा स्ट्रगल, जीवन के आखिरी पड़ाव में मिलती है दौलत और शोहरत
IPL 2026 में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, लिस्ट में भारतीयों खिलाड़ियों की भरमार
IPL 2026 में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, लिस्ट में भारतीयों खिलाड़ियों की भरमार
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology Mobile Number: मोबाइल नंबर के ये 2 डिजिट बनाते हैं राजयोग, बैठे बिठाएं आता है पैसा, खुल जाते हैं सक्सेस के रास्ते
मोबाइल नंबर के ये 2 डिजिट बनाते हैं राजयोग, बैठे बिठाएं आता है पैसा, खुल जाते हैं सक्सेस के रास्ते
Chaturgrahi Yoga: शनि और मंगल इन 5 राशियों देने आ रहे उनकी मेहनत का फल, जिस भी काम में डालेंगे हाथ मिलेगी सफलता
शनि और मंगल इन 5 राशियों देने आ रहे उनकी मेहनत का फल, जिस भी काम में डालेंगे हाथ मिलेगी सफलता
Numerology: इन 5 तारीखों पर जन्मे हैं तो नौकरी को मारे लात और शुरू करें बिजनेस, तेज दिमाग और रिस्क लेने कैपेसिटी बनाएगी बड़ा कारोबारी
इन 5 तारीखों पर जन्मे हैं तो नौकरी को मारे लात और शुरू करें बिजनेस, तेज दिमाग और रिस्क लेने कैपेसिटी बनाएगी बड़ा कारोबारी
Horoscope 6 April 2026: कर्क और कन्या वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: बाहर से सख्त, दिल से फरिश्ता होते हैं इस मूलांक के लोग! मदद के लिए हमेशा रहते हैं तैयार
Numerology: बाहर से सख्त, दिल से फरिश्ता होते हैं इस मूलांक के लोग! मदद के लिए हमेशा रहते हैं तैयार
MORE
Advertisement