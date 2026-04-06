KKR vs PBKS Highlights: बारिश के कारण रद्द हुआ कोलकाता-पंजाब मैच, जानें किस टीम का हुआ फायदा

KKR vs PBKS Highlights: आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाना था, जो बारिश के कारण रद्द हो गया है.

आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाना था. लेकिन केकेआर पारी के चौथे ओवर में बारिश ने अपनी खलल डाल दी थी, जिसके बाद मैच रोक दिया गया था. हालांकि तीन घंटे इंतजार के बाद अंपायर्स ने मुकाबले को रद्द कर दिया गया है. काफी लंबे इतंजार के बाद बारिश रुक गई थी और उम्मीद थी कि 5-5 ओवरों का खेल हो जाए, लेकिन फिर गीली आउटफील्ड के कारण अपंयार्स ने दोनों कप्तानों से बातचीत करने के बाद मैच को रद्द कर दिया है. आइए जानते हैं कि रद्द होने के बाद किस टीम का फायदा हुआ है.

किस टीम का हुआ फायदा?

क्रिकेट को यूं तो अनिश्चितताओं का खेल का खेल कहा जाता है. लेकिन अगर 5-5 ओवरों का खेल होता, तो पंजाब के जीतने के चांस काफी हद तक ज्यादा थे. क्योंकि केकेआर पहले ही 3.4 ओवरों खेल चुकी थी और टीम का स्कोर 25 रन था. हालांकि अगर 5-5 ओवरों का खेल होता, तो केकेआर 1.2 ओवर ही खेल पाती. ऐसे में केकेआर ज्यादा से ज्यादा 45 रन बना सकती. ऐसे पंजाब 5 ओवरों में टारगेट चेज कर सकती थी. लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तो कुछ भी मुमकिन था. ऐसे में ये कहना गलत होगा कि किसी एक टीम का फायदा हुआ है.

दोनों टीमों में बांटे गए अंक

बीसीसीआई के नियम के अनुसार, आईपीएल में अगर बारिश या किसी भी कारण मैच रद्द किया जाता है, तो दोनों ही टीमों को 1-1 अंक मिलता है. ऐसे में कोलकाता और पंजाब दोनों को ही 1-1 अंक मिल गया है. हालांकि केकेआर ने अपने पिछले दोनों मैच गंवाए थे, लेकिन अब 3 मैचों में उनके पास एक अंक होगा. वहीं पंजाब ने पिछले दोनों मैच जीते थे, तो पीबीकेएस के पास 5 अंक हो गए हैं और वो अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गए हैं.

कैसी है अंक तालिका?

आईपीएल 2026 में कुछ टीमों ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है, जबकि कुछ ऐसी भी टीम है, जिन्होंने काफी निराशजनक प्रदर्शन किया है. पंजाब किंग्स 5 अंक के साथ पहले स्थान पर है. आरसीबी दूसरे, आरआर तीसरे और दिल्ली चौथे स्थान पर हैं. वहीं हैदराबाद 5वें और मुंबई छठे स्थान पर है. लखनऊ 7वें और केकेआर 8वें स्थान पर है. हैदराबाद, मुंबई और लखनऊ ने 1-1 एक मैच जीता है. वहीं कोलकाता एक अंक के साथ 8वें स्थान पर है, वहीं गुजरात और चेन्नई 9वें और 10वें स्थान पर है. दोनों ही टीमों ने अब तक कोई मैच नहीं जीता है.

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