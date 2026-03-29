KKR vs MI Highlights: मुंबई इंडियंस की ऐतिहासिक जीत, कोलकाता को 6 विकेट से चटाई धूल

KKR vs MI Highlights: आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था, जिसे एमआई ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

KKR vs MI Highlights: आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था, जिसे एमआई ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया है. केकेआर ने पहले खेलते हुए 220 रन बनाए थे, जिसके जवाब में एमआई ने 5 गेंद रहते ही टारगेट चेज कर लिया है. इसके साथ ही टम ने 14 साल बाद आईपीएल का पहला मुकाबला जीता है. इससे पहले साल 2012 में एमआई ने सीएसके के खिलाफ लीग का पहला मैच जीता था. लेकिन अब ये सिलसिला टूट गया है.

मुंबई को मिला था 221 रनों का लक्ष्य

मुंबई इंडियंस को केकेआर ने 221 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए एमआई ने 19.1 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया और 14 साल बाद लीग का पहला मुकाबला जीत लिया है. टीम के लिए रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा के बीच 148 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी हुई.

टीम के लिए रियान रिकल्टन ने 81 रन, रोहित शर्मा ने 38 गेंदों में 6 छक्के और 6 चौकों की मदद से 78 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा सूर्यकुमार यादव 16, तिलक वर्मा 20, हार्दिक पांड्या नाबाद 18 और नमन धीर नाबाद 5 रन बना सके.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

मुंबई इंडियंस के लिए शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिया. इसके अलावा हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिला. कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी और सुनील नारायण ने 1-1 विकेट लिया है.

ऐसी रही कोलकाता की पारी

कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए अजिंक्य रहाणे 67, फिन एलन 37, कैमरून ग्रीन 18, रघुवंशी 33, रमनदीप सिंह 4 और रिंकू सिंह ने नाबाद 33 रनों की पारी खेली.

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