आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च से होने वाली है. जिसका पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैंलेजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा. लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. जिसमें आईपीएल के शेड्यूल में बड़ा बदलाव देखने को मिला. दरअसल केकेआर और एलएसजी का मुकाबला 6 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना था. मगर अब इस मैच को लेकर बीसीसीआई ने बदलाव किया है.

इस मुकाबले को सुरक्षा कारणों की वजह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी दिन कोलकाता में रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा. जिसकी वजह से पुलिस की सुरक्षा इस मैच में उतनी नहीं मिल पाएगी. जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है. पिछले सीजन भी एक मुकाबला केकेआर का सुरक्षा कारणों की वजह से दूसरी जगह पर खेला गया था.

कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच में कोलकाता के ईडन गार्डन्स की वजह गुवाहाटी में खेला जाएगा.

The IPL match between KKR vs LSG on April 6 will now be shifted to Guwahati.



KKR will play only 6 home games at Eden Gardens in IPL 2025



