KKR vs LSG Highlights: मुकुल चौधरी ने कोलकाता के मुंह से छीनी जीत, लखनऊ ने 3 विकेट से चटाई धूल

KKR vs LSG Highlights: आईपीएल 2026 का 15वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया था, जिसे एलएसजी ने 3 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

KKR vs LSG Highlights: आईपीएल 2026 का 15वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया था, जिसे एलएसजी ने 3 विकेट से अपने नाम कर लिया है. मुकुल चौधरी ने कोलकाता के मुंह से जीत छीन ली है. उन्होंने 54 रनों की ताबड़तोड़ नाबाद पारी खेली और टीम को हारा हुआ मैच जिता दिया है. मुकुल के अलावा आयुष बडोनी ने भी अर्धशतकीय पारी खेली थी. केकेआर ने को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है.

