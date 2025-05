इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है. जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम इलाके में आंतकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई है. जिसपर भारतीय सेना ने आंतकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान में 9 आंतकी ठिकानों को निशाना बनाया था. जिसमें कुछ हमले पीओके में भी किए गए थे. इंग्लैंड के खिलाड़ी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उनके माता-पिता भी मौजूद थे.

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से आईपीएल 2025 को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया था. इस दौरान मोईन अली भारत में मौजूद थे. वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा हैं. लेकिन दोबारा शुरु हुए आईपीएल में मोईन अली केकेआर से नहीं जुड़े हैं.

इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर मोईन अली ने एक पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा कर दिया है. उन्होंने भारत और पाकिस्तान के तनाव पर बयान दिया. जिसमें मोईन ने कहा कि मेरे माता-पिता उस समय पीओके में मौजूद थे.

Moeen Ali said his parents were in PoK during India's Operation Sindoor strikes.



"They were just about an hour away from where the strikes happened in the POK,it was crazy." pic.twitter.com/zFZXxJoT5o