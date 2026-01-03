IPL 2026: केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को किया रिलीज, BCCI के निर्देश के बाद फ्रेंचाइजी का बड़ा फैसला

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए चुनी गई अपनी टीम से रिलीज कर दिया है. भारत और बांग्लादेश के बीच खराब संबंधों के चलते लगातार बांग्लादेशी खिलाड़ी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइटराइडर्स और आईपीएल 2026 से हटाने की मांग तेज थी, इसी बीच बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया था और अब बीसीसीआई के निर्देश का पालन करते हुए केकेआर ने मस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया है.

फ्रेंचाइजी ने अपने बयान में कहा

केकेआर ने एक बयान में कहा, "फ्रेंचाइजी स्पष्ट करती है कि बीसीसीआई ने आईपीएल के रेगुलेटर के तौर पर उसे आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग सीजन से पहले मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है. यह रिलीज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर, सही प्रक्रिया और सलाह के बाद की गई है. बीसीसीआई, आईपीएल के नियमों के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की इजाजत देगा। आगे की जानकारी सही समय पर दी जाएगी."

रिलीज करने का दिया था निर्देश

इससे पहले बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को केकेआर को टीम से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया था, साथ ही टीम को उनके रिप्लेसमेंट के रूप में खिलाड़ी चुनने की इजाजत दी थी. यह फैसला दिसंबर में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसात्मक घटनाओं के बाद लिया गया.

पीट-पीटकर कर दी हिंदू युवक की हत्या

बांग्लादेश में हाल ही में मैमनसिंह जिले में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास को भीड़ ने ईशनिंदा के आरोप में पीट-पीटकर मार डाला, जबकि दीपू चंद्र दास को निर्दोष पाया गया था. कुछ दिनों बाद, राजबाड़ी के पंग्शा सब-डिस्ट्रिक्ट में कालीमोहर यूनियन के होसेंडांगा गांव में एक और हिंदू युवक की लिंचिंग कर दी गई. बांग्लादेश में हुई हिंसा में हिंदुओं की मौत के बाद भारत में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर टीम से बाहर करने का कैंपेन चलाया था.

9.20 करोड़ में खरीदा

आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदा था. 30 साल के मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के शीर्ष तेज गेंदबाज हैं और दुनियाभर की लीग में खेलते हैं. वह आईपीएल में 2016 से खेल रहे हैं. पूर्व में वह सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके के लिए खेल चुके हैं. इस दौरान 60 मैचों में उन्होंने 65 विकेट ले चुके हैं.

आईएएनएस