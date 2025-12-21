'ग्रीन की किसी भी कीमत में खरीद लेते...' IPL 2026 नीलामी के बाद KKR के हेड कोच ने Cameron Green को लेकर दिया बड़ा बयान

KKR Head Coach on Cameron Green: कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच अभिषेक नायर ने ग्रीन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और आलोचकों की बोलती बंद की है.

आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में केकेआर ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरुन ग्रीन को 25.20 रुपए में खरीदा था. केकेआर की इस डील की काफी चर्चा है. कई विशेषज्ञों ने माना है कि कैमरन ग्रीन के लिए दी गई ये रकम बहुत ज्यादा है. लेकिन केकेआर के हेड कोच अभिषेक नायर ने फ्रेंचाइजी के इस फैसले का बचाव किया है. नायर ने ग्रीन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और आलोचकों की बोलती बंद की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

कैमरून ग्रीन को लेकर नायर दिया बड़ा बयान

अभिषेक नायर ने जियोस्टार पर कहा, "केकेआर ग्रीन को लेने के लिए पक्का इरादा कर चुकी थी. मैं यह नहीं कह सकता कि हम उसके लिए कितनी ऊंची कीमत देने को तैयार थे. लेकिन हम पूरी कोशिश करना चाहते थे. अगर हमारे पास पैसे होते, तो हम खर्च करते. पैसे बचाने का कोई मतलब नहीं था. आइडिया यह था कि ग्रीन को लेने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते थे. क्योंकि वह हमारे लिए बहुत जरूरी खिलाड़ी है. आंद्रे रसेल के जाने के बाद हमें फ्रेंचाइजी को आगे ले जाने के लिए किसी की जरूरत थी. इसलिए हमने तय किया कि हमें कैमरन ग्रीन को लेना ही होगा."

नायर ने आगे कहा, "केकेआर ग्रीन को एक शीर्ष क्रम के बल्लेबाज के तौर पर देखती है, जो पूरे सीजन अच्छा प्रदर्शन कर सकता है. वह एक ऐसा खिलाड़ी है, जो हमारे लिए 500 रन बना सकता है. इसीलिए हम उसे लेने के लिए इतने बेताब थे. हम जानते हैं कि उसमें वह काबिलियत है. वह टॉप ऑर्डर में अच्छा कर सकता है. वह हमारे लिए अलग-अलग समस्याओं का निदान कर सकता है."

वेंकटेश अय्यर को न खरीद पाने पर अभिषेक नायर ने कहा, "वह शुरू से ही हमारे लिए एक अहम खिलाड़ी रहे हैं. हमने उन्हें वापस लाने की कोशिश की. हमें लगा कि दूसरी टीमें अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए पैसे बचा रही हैं. इसलिए हमने सोचा कि हम उन्हें कम कीमत पर ले सकते हैं. वह अनुभवी हैं और हमारे सेटअप में फिट बैठते हैं. लेकिन आरसीबी हमेशा हमारे खिलाड़ियों के पीछे पड़ती है. इस साल उन्होंने उन्हें ले लिया. वेंकटेश पिछले कुछ सालों में हमारे लिए शानदार रहे हैं और मैं उन्हें उनके नए आईपीएल सफर के लिए शुभकामनाएं देता हूं."

