IPL 2026 से पहले KKR को लगा तगड़ा झटका, हर्षित राणा मिस कर सकते हैं ज्यादातर मैच

Harshit Rana Injury: स्टार गेंदबाज हर्षित राणा पिछले महीने हुई घुटने की सर्जरी से उबर रहे हैं और वो आईपीएल के अधिकतर मैचों से बाहर रह सकते हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को तगड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार गेंदबाज हर्षित राणा पिछले महीने हुई घुटने की सर्जरी से उबर रहे हैं और वो आईपीएल के अधिकतर मैचों से बाहर रह सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई ने अभी तक उनकी वापसी को लेकर कोई समय नहीं बताया है. राणा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान चोटिल हुए थे, उसके बाद अभी तक वो फिट नहीं हो पाए हैं.

कब होगी राणा वापसी?

हर्षित राणा अभी रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं और बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उनकी वापसी के लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं की है. उस अभ्यास मैच में एक ओवर फेंकने के बाद राणा को चोट लग गई थी. उन्हें इसके लिए सर्जरी करानी पड़ी, जिससे टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए थे. उनकी जगह मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का केवल एक मैच अमेरिका के खिलाफ खेला था.

हर्षित राणा ने रविवार को बीसीसीआई नमन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ उदीयमान इंटरनेशनल खिलाड़ी का पुरस्कार हासिल किया था. राणा की अनुपस्थिति तीन बार की आईपीएल चैंपियन केकेआर के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी, जो पहले से ही कई खिलाड़ियों की फिटनेस संबंधी समस्याओं से जूझ रही है.

केकेआर का ये खिलाड़ी भी हुआ चोटिल

श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना टी20 वर्ल्ड कप के दौरान लगी पिंडली की चोट से उबर रहे हैं, जिससे उनका आईपीएल के शुरुआती मैचों में खेलना संदिग्ध है. भारत और बांग्लादेश के खराब रिश्तों के बाद केकेआर को मुस्ताफिजुर रहमान को भी बाहर करना पड़ा था और उनकी जगह ब्लेसिंग मुजरबानी को टीम में शामिल किया गया है.

केकेआर कब खेलेगी अपना पहला मैच?

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल 2026 से पहले बुधवार 18 मार्च से अपना पहला अभ्यास सत्र शुरू करने वाली है. वहीं केकेआर लीग का अपना पहला मैच रविवार 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेगी. उसके बाद 2 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद और 6 अप्रैल को पंजाब किंग्स और 9 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने शुरुआती 4 मुकाबले खेलने वाली है.

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