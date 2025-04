न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला माउंट मॉनगनुई खेला गया. इस मैच में पाकिस्तान को 43 रन से हार का मुंह देखने को मिला. इसी के साथ ये सीरीज 0-3 से पाकिस्तान ने गंवा दी.

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के आखिरी मैच में एक ऐसी घटना देखने को मिली. जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया. दरअसल मैच के दौरान पाकिस्तान का एक खिलाड़ी मैच के बीच फैंस के साथ भिड़ गया.

Khushdil Shah fighting fans after a 3-0 loss like

Hum haar gaye,lekin izzat toh bacha li verbal match jeet liya bhai

Pakistan team giving drama 😂😂

Pakistan team touring foreign countries just to complete tourism syllabus!#PakvsNZ #KhushdilShah#NZvPAK #NewZealand #CSKvDC pic.twitter.com/V6j2vTTIui