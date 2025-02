आईपीएल 2025 से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीन में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन की एंट्री हो गई है. उनको फ्रेंचाइजी ने नए सीजन में मेंटॉर के पद पर नियुक्त किया है. इस बात की घोषणा दिल्ली कैपिटल्स ने अपने एप पर कर दी है.

केविन पीटरसन के नाम का ऐलान करते हुए दिल्ली कैपिटल्स सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया को बताओ केविन पीटरसन घर वापस आ गया है. पीटरसन खिलाड़ी के तौर पर दिल्ली कैपिटल्स का पहले भी हिस्सा रह चुके हैं.

कप्तान के बाद अब बने टीम के मेंटॉर

दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल 2025 के लिए हेमंग बदानी में हेड कोच बनाया है. वही इंग्लैंड के सफेद बॉल के कोच रह चुके मैथ्यू मॉट को असिस्टेंट कोच के पद पर नियुक्त किया गया है.

Tell the world, KP is back home! ❤️💙 pic.twitter.com/60QdLEiSCX