केरल ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहली बार जगह बना ली है. 74 साल के इतिहास में पहली बार केरल ने ये कारनामा किया है. हैरान करने वाली बात ये है कि सिर्फ 2 रन की वजह से केरल फाइनल में पहुंची है.

गुजरात और केरल का सेमीफाइनल काफी रोमांचक रहा. फाइनल में पहुंचने पर संजू सैमसन ने भी अपनी खुशी का इजहार किया है. उन्होंने कहा कि 10 सालों का मेरा सपना पूरा हो गया. केरल को फाइनल में जगह बनाने में एक हेलमेट ने अहम भूमिका निभाई.

कैसे हेलमेट की वजह से फाइनल में पहुंची केरल

सेमीफाइनल मैच में केरल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 457 रन बनाए थे. जिसका पीछा करते हुए गुजरात की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 455 रन बना चुकी थी. गुजरात को फाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ 2 रन की जरुरत थी.

