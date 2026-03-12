Kavya Maran ने इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को सनराइजर्स टीम में किया शामिल, करोड़ों रुपये में खरीदा

Sunrisers Leeds Buy Pakistani Cricketers: द हंड्रेड 2026 ऑक्सन में काव्या मारन की टीम सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को करोड़ों रुपये में खरीद लिया है.

द हंड्रेड 2026 ऑक्सन में काव्या मारन की टीम सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को करोड़ों रुपये में खरीद लिया है. इसी खिलाड़ी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का मजाक बनाया था. लेकिन भारतीय बिजनेसवुमेन काव्या मारन ने उस खिलाड़ी को करोड़ों रुपये दे डाले हैं और अपनी टीम में शामिल कर लिया है. लीग के नीलामी से पहले ऐसी खबरे थे कि आईपीएल से जुड़ फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को विदेशी लीग में भी नहीं खरीदेंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लीग की सभी टीमों ने सभी खिलाड़ियों पर बोली लगाई है.

किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदा?

काव्या मारन की सनराइजर्स लीड्स ने गुरुवार को द हंड्रेड 2026 नीलामी के दौरान पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदा है. अबरार टूर्नामेंट में किसी भारतीय के मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदे जाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए. ट्रेंट रॉकेट्स के साथ बोली लगाने की होड़ के बाद सनराइजर्स ने अबरार को 190000 पाउंड लगभग भारतीय 2.34 करोड़ रुपये में खरीद लिया है.

सन ग्रुप इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सनराइजर्स हैदराबाद का भी मालिक है. उसने पिछले साल नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स का टेकओवर किया था. सनराइजर्स की चीफ काव्या मारन नीलामी में शामिल हुईं. उनकी एसए20 में सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम भी है, लेकिन उनके पास इस टीम में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है.

अबरार नीलामी के दौरान बिकने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी थे. इससे पहले एक और स्पिनर उस्मान तारिक को बर्मिंघम फीनिक्स ने 140,000 पाउंड (लगभग 1.72 करोड़ रुपये) में खरीदा था. द हंड्रेंड 2026 लीग 21 जुलाई से 16 अगस्त तक खेली जाएगी.

सनराइजर्स लीड्स की पूरी टीम

हैरी ब्रुक, डैन लॉरेंस , मिशेल मार्श, अबरार अहमद, जैक क्रॉली, रयान रिकेलटन, नाथन एलिस, ब्रायडन कार्स, मैथ्यू पॉट्स, बेनी हॉवेल, टॉम लॉज और टॉम अलसॉप.

