रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद भारत को ओपनर और नंबर-4 के लिए नए बल्लेबाज के लिए तलाश कर रही है. जिसकी खोज को शायद करुण नायर ने खत्म कर दिया है. करुण नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ठीक पहले टीम मैंनेजमेंट को सकारात्मक संकेत देते हुए दोहरा शतक जड़ दिया है. जिसकी मदद से भारत ए ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ चार दिवसीय वॉर्मअप टेस्ट में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है.

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में चौथे नंबर पर या उससे नीचे बल्लेबाजी करने वाले करुण नायर अपनी दोहरा शतकीय पारी में बिल्कुल सहज लगे. उन्होंने इंग्लैंड लायंस को काफी बखूबी तरह से खेला. हालांकि ध्रुव जुरेल शतक बनाने से चूक गए.

करुण नायर की शानदार पारी देखकर जरुर विराट कोहली के फैंस में एक उम्मीद जागी है. करुण नायर ने 273 गेंदों पर अपना दोहरा शतक जड़ा. उन्होंने इस दौरान 26 चौके और 1 छक्के लगाए.

करुण नायर के लिए घरेलू सीजन काफी कमाल का रहा था. उन्होंने एक ही घरेलू सत्र में 9 शतक ठोक दिए थे. जिसकी वजह से भारत के चयनकर्ताओं को मजबूर में करुण नायर को भारत ए और भारत के टेस्ट टीम में जगह देनी पड़ी है. करुण नायर ने इंग्लैंड लांयस के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर इंग्लैंड दौरे पर अपनी जगह प्लेइंग इलेवन में पक्की करने के लिए दावेदारी ठोक दी है.

- Dropped from Team India.

- Worked hard on his game.

- Scored truck loads of runs in domestic.

- 9 Hundreds in a single domestic season.

- Picked in India & India A Squad for England Tour.

- Now Double Hundred in first innings.



