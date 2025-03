आईपीएल 2025 के ठीक बाद भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए दौरा करना हैं. जिसके पहले भारत ए टीम इंग्लैंड लांयस के खिलाफ मैच खेलेगी. जिसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है. पिछले लंबे अरसे से भारतीय टीम से बाहर चल रहे करुण नायर की वापसी का रास्ता तैयार होता हुआ दिख रहा है.

उन्होंने घरेलू सीजन में अपने बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन किया था. इसी को देखते हुए करुण को इंग्लैंड लांयस के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में जगह मिल सकती है. नायर 7 साल के भारतीय टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मगर अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम एक दौरा करना है. जिसमें इंडिया ए और इंग्लैंड लांयस के बीच 2 चार दिवसीय मैच खेले जाएंगे. इस सीरीज में उनको खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है.

🚨 REPORTS 🚨



Karun Nair, after a stellar domestic season, is likely to be included in the India A squad for the upcoming tour of England. 🇮🇳🏏



India A will play two four-day matches against the England Lions in May-June as part of the preparations for the senior team’s… pic.twitter.com/SvepBaFH3j