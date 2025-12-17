FacebookTwitterYoutubeInstagram
IPL 2026 नीलामी में बिकने के बाद सामने आया Karthik Sharma का रिएक्शन, एमएस धोनी के साथ खेलने पर दिया बड़ा बयान

Ayurveda Healing Process: क्या बीमारियों में धीमा असर करता है आयुर्वेद? जानें सच्चाई

T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IPL 2026 नीलामी में बिकने के बाद सामने आया Karthik Sharma का रिएक्शन, एमएस धोनी के साथ खेलने पर दिया बड़ा बयान

Kartik Sharma in IPL 2026: कार्तिक शर्मा इतनी बड़ी राशि हासिल करने के बाद काफी भावुक हो गए हैं. इतना ही नहीं कार्तिक शर्मा ने एमएस धोनी के साथ खेलने को लेकर भी बड़ा बयान दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 17, 2025, 05:50 PM IST

IPL 2026 नीलामी में बिकने के बाद सामने आया Karthik Sharma का रिएक्शन, एमएस धोनी के साथ खेलने पर दिया बड़ा बयान

Kartik Sharma in IPL 2026

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने कई अनकैप्ड प्लेयर्स को खरीदा है, जिसके बाद कई फैंस काफी हैरान भी हैं. सीएसके ने अनकैप्ड खिलाड़ी कार्तिक शर्मा और प्राशंत वीर को 28.40 करोड़ रुपये में खरीदा. ये दोनों ही खिलाड़ियों को सीएसके ने 14.20 करोड़ रुपये दिए. वहीं अब कार्तिक इतनी बड़ी राशि हासिल करने के बाद काफी भावुक हो गए हैं. इतना ही नहीं कार्तिक शर्मा ने एमएस धोनी के साथ खेलने को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

अबूधाबी में मंगलवार को हुई नीलामी में कार्तिक और उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर 30 लाख रुपये के बेस प्राइज के साथ नीलामी में उतरे थे. लेकिन चेन्नई ने इन दोनों पर 14.20 करोड़ रुपये खरीद कर नया रिकॉर्ड बनाया. सीएसके ने कार्तिक को 14.20 करोड़ दिए और प्रशांत को भी इतनी ही राशि में खरीदा. आईपीएल के इतिहास में कार्तिक और प्रशांत सबसे महंगे बिकने वाले अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं. 

सामने आया कार्तिक का पहला रिएक्शन

राजस्थान के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक ने जियोहॉटस्टार से बात करते हुए कहा, "जब बोली शुरू हुई तो मुझे डर था कि कहीं मैं चूक न जाऊं. लेकिन जैसे-जैसे बोली बढ़ती गई, मैं रोने लगा. बोली समाप्त होने के बाद मैं आंसू नहीं रोक पाया. मैं भावनाओं और खुशी से अभिभूत था. सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि इसे शब्दों में कैसे व्यक्त करूं."

एमएस धोनी के साथ खेलने पर कार्तिक ने कही ये बात

कार्तिक ने एमएस धोनी के साथ खेलने को लेकर कहा, "मेरे परिवार के सभी सदस्यों और दोस्तों को विशेष आभार. उनके समर्थन के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाता. मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है. सब लोग जश्न मना रहे हैं और नाच रहे हैं. महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलने और उनसे सीखने को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं."

T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम
