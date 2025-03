भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आखिरी लीग मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है. जहां न्यूजीलैंड ने गजब फील्डिंग का मुजायारा पेश किया. पहले ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली का उड़ते हुए कैच पकड़ा.

उसके बाद केन विलियमसन ने अपनी फील्डिंग से कमाल कर दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. केन मामा ने पहले अक्षर पटेल का एक हाथ से कैच लिया. जिसके बाद रविंद्र जडेजा का ऐसा कैच पकड़ा. जिसका विश्वास स्टेडियम में मौजूद फैंस को भी नहीं हुआ.

लेफ्ट और राइट दोनों तरफ केन ने लगाई छंलाग

भारत के खिलाफ मैच में फैंस ग्लेन फिलिप्स के कैच को भुला नहीं पाए थे कि इसी बीच केन विलियमसन ने अपनी कैच सबको हैरान कर दिया. मैच के 46वें ओवर में मैट हेनरी बॉलिंग कर रहे थे. जडेजा ने प्वाइंट की ओर शॉट खेला. जिसके बीच में केन विलियमसन आ गए.

Another brilliant catch by Kane Williamson brings the quickfire 42(61) by Axar Patel to an end. #INDvNZ #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/BWzDodcte0